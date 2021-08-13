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POLİTİKA

Sosyal medya düzenlemesiyle ilgili çalışmalara hız verildi

Yalan terörü, dezenformasyon ve provokasyonlarla mücadele için hazırlanan sosyal medya düzenlemesiyle ilgili çalışmalara hız verildi. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesine dayanan düzenlemeyle, sosyal medya şirketinin yalan içeriği kaldırması, kullanıcıların da sorumluluk alması gerekecek.

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Sosyal medya düzenlemesiyle ilgili çalışmalara hız verildi
Fotoğraf: Arşiv

Son günlerde mülteci karşıtlığı ve ırkçı söylemlerle harmanlanmış kaos gündemiyle sokakların harekete geçirilmeye çalışıldığı, yalan terörünün yaşandığı sosyal medya ile ilgili yapılan düzenlemeye hız verildi.

AK PARTİ HIZ VERDİ

TRT Haber'in haberine göre, dezenformasyon ve provokasyonlara karşı AK Parti’de sosyal medya düzenlemesinin ana çerçevesine yönelik hazırlıklar hız kazandı.

AİHS'YE DAYANACAK

Sosyal medya düzenlemesinin dayanağı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi olacak, sözleşmenin 10’uncu maddesinin 2’nci fıkrası esas alınacak. Ulusal güvenliğin korunması, kamu düzeninin sağlanması ve gizli bilgilerin yayılmasının engellenmesi için gerekli hallerde yaptırım uygulanabilecek.

YALAN İÇERİK KALDIRILACAK

Yeni sosyal medya yasası ise paylaşımların içeriğiyle ilgili olacak. Dezenformasyona neden olan suçlar belirlenecek. Sosyal medya şirketinin yalan içeriği kaldırması, kullanıcıların da sorumluluk alması gerekecek.

HUKUKİ BOYUTA YÖNELİKTİ

Türkiye’de geçen yıl yürürlüğe giren internet yasasında sosyal medya şirketlerine yönelik hukuki sorumluluklar ve yaptırımlar düzenlenmişti.

AİHS'NİN 10. MADDESİ NE DİYOR?

Düzenlemenin dayanağı olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10’uncu maddesinin 2'inci fıkrası şöyle:

  • Kullanılması vazife ve mesuliyeti tazammun eden bu hürriyetler, demokratik bir toplulukta, zaruri tedbirler mahiyetinde olarak, millî güvenliğin, toprak bütünlüğünün veya âmme emniyetinin,. nizamı muhafazanın, suçun önlenmesinin, sağlığın veya ahlâkın, başkalarının şöhret veya haklarının korunması, gizli haberlerin ifşasına mâni olunması veya adalet kuvvetinin üstünlüğünün ve tarafsızlığının sağlanması için ancak ve kanunla, muayyen merasime, şartlara, tahditlere veya müeyyidelere tâbi tutulabilir.

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