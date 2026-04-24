Sosyal medya kapısı 15 yaş altına kapandı

Sosyal medya kapısı 15 yaş altına kapandı

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0024/04/2026, Cuma
G: 24/04/2026, Cuma
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Sosyal medya ve dijital oyunlara yönelik kapsamlı düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Yeni düzenlemeyle birlikte sosyal ağ sağlayıcılar, 15 yaş altındaki çocuklara hizmet sunamayacak. Bu kapsamda platformlara yaş doğrulama sistemi kurma zorunluluğu getirilecek. Ayrıca 15 yaşını dolduran çocuklar için ayrıştırılmış hizmet sunulması da sağlanacak. Düzenleme kapsamında sosyal medya platformları, açık ve anlaşılır ebeveyn kontrol araçları sunmakla yükümlü olacak. Bu araçlar; hesap ayarlarının denetlenmesi, satın alma ve üyelik işlemlerinin ebeveyn onayına bağlanması ile kullanım süresinin izlenmesi ve sınırlandırılmasını içerecek. Platformlar aynı zamanda şikayet ve başvurulara hızlı yanıt verecek mekanizmalar kuracak ve aldatıcı reklamlara karşı önlem alacak. Türkiye’den günlük erişimi yüksek olan sosyal ağ sağlayıcılara yönelik yaptırımlar da düzenlendi. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen platformlara önce reklam yasağı uygulanacak, devamında ise bant daraltma gibi yaptırımlar devreye girebilecek. Yeni yasayla birlikte oyunlar da yaş kriterlerine göre derecelendirilecek, derecelendirilmemiş içerikler en yüksek yaş grubunda kabul edilecek. Günlük erişimi 100 bini aşan oyun dağıtıcıları Türkiye’de temsilci bulundurmak zorunda olacak.


