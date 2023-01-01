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Sosyal medya paylaşımı yüzünden cinayet: 17 yaşındaki yaşıtını bıçakladı

Gaziantep’te Suriye uyruklu 17 yaşındaki İbrahim A. sosyal medyadaki paylaşım nedeniyle tartıştığı yaşıtı arkadaşı Muhammed Şeyh Ahmed’i bıçaklayarak öldürdü.

12:01 . 18/09/2023 Pazartesi
DHA
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Olay, dün gece saatlerinde Çağlayan Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, 17 yaşındaki Muhammed Şeyh Ahmed, sosyal medya hesabı üzerinden arkadaşı İbrahim A., ile ilgili bir paylaşım yaptı.

İbrahim A’nın paylaşımın kaldırılmasını istemesi üzerine ikili arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın ardından bir araya gelen İbrahim A. ve Muhammed Şeyh Ahmed arasında kavga çıktı.

Kavga sırasında İbrahim A., üzerindeki bıçakla Ahmed'i yaraladı.

Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri kanlar içerisinde yerde yatan Ahmed'i  özel bir hastaneye kaldırdı.

Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Ahmed, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

İnşaat işçiliği yapan Ahmed'in cansız bedeni otopsi için adli tıpa kaldırıldı.

İşlemlerin ardından cenaze defnedilmek üzere aileye teslim edildi.

Öte yandan İbrahim A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.





#Gaziantep
#Cinayet
#Suriyeli
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