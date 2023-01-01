Sosyal medya paylaşımı yüzünden cinayet: 17 yaşındaki yaşıtını bıçakladı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde eşi Gazi Aysay (89) tarafından öldürülen Sıddıka Aysay'ın (83) vücudunda 32 bıçak darbesi tespit edildi. Alzheimer hastası olduğu öne sürülen Gazi Aysay tutuklanırken, akli dengesinin yerinde olup almadığının tespiti için rapor alınmasına karar verildi. Diğer yandan Gazi Aysay ile Sıddıka Aysay'ın huzurevine yerleşmek üzere başvuruda bulunduğu, heyetten gelecek sağlık raporlarını bekledikleri de öğrenildi.