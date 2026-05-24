Sosyal medya şovu pahalıya patladı: Plakasını söken motosikletliye 128 bin TL ceza

09:2624/05/2026, Pazar
Sürücü belgesine 90 gün süreyle el konuldu.
Hatay’da plakasını söktüğü motosikletle akrobatik şovlar yapan ve o anları sosyal medyada paylaşan sürücüye 128 bin TL trafik cezası uygulandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri, kentte trafik güvenliğini sağlamak amacıyla sanal devriyesini sürdürüyor.

Polis ekiplerinin denetimlerinde; motosiklet ile ön kaldıran, akrobasi hareketleri yapan ve plakayı kapatacak şekilde araç kullanan bir sürücü sanal devriyeye takıldı.

Çalışmalarda söz konusu şahsın M.Y.A. olduğu tespit edildi. Şahsa trafik mevzuatı kapsamında toplam 128 bin 629 TL idari para cezası uygulandı. Sürücü belgesine 90 gün süreyle el konuldu.

Motosiklet ise 60 gün süreyle trafikten men edildi. Ayrıca şahıs hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürme" suçundan TCK 179 kapsamında işlem yapıldı.



