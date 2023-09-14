|
Gündem

Sosyal medyada algı operasyonlarına geçit yok: Bakan Yerlikaya son üç ayda düzenlen operasyonların bilançosunu açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, organize suç örgütleri ve siber suçlarla mücadele kapsamında yapılan operasyonlara ilişkin detayları paylaştı. Son üç ayda terör örgütlerine yönelik 43 bin 499 uyuşturucuyla mücadelede 53 bin 929 kaçakçılıkla mücadele ve organize suç örgütlerine yönelik 5 bin 894 operasyon düzenlendi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya platformu X'te 93 milyon 160 bin hesaptan 3 milyar 511 milyon paylaşım yapıldığını ve paylaşımların yüzde 29,31'inin botlar tarafından yapıldığını duyurdu. Terörle iltisaklı olduğu tespit edilen 56 bin sosyal medya hesabıyla ilgili işlem yapıldı. Tespit edilen 24 bin 539 kişiden 25’i tutuklandı.

Pınar Görgü
17:45 . 14/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Terör örgütlerine 43 bin, uyuşturucuyla mücadelede 53 bin, kaçakçılıkla mücadele ve organize suç örgütlerine yönelik 5 bin 894 operasyon düzenlendi.

Terör örgütlerine 43 bin, uyuşturucuyla mücadelede 53 bin, kaçakçılıkla mücadele ve organize suç örgütlerine yönelik 5 bin 894 operasyon düzenlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, siber suçlarla mücadeleye ilişkin önemli bilgiler verdi.


Bakan Yerlikaya son 90 günde X platformu üzerinden 93 milyon 160 bin hesaptan 3 milyar 511 milyon paylaşım yapıldığını belirtti. Bu paylaşımların yüzde 29,31'inin bot hesaplar tarafından gerçekleştirildiğini kaydeden Yerlikaya, tüm paylaşımların yüzde 40'ının olumsuz ve spekülatif olduğunun tespit edildiğini açıkladı.



Siber suçlarla mücadele kapsamında; terörle iltisaklı olduğu tespit edilen 56 bin 958 sosyal medya hesabıyla ilgili işlem yapıldığını ifade eden Bakan Yerlikaya, tespit edilen 24 bin 539 kişiden, 484’ünün gözaltına alındığını, bunların 25’inin tutuklandığını bildirdi.


Yerlikaya'nın açıklamasında bilişim ve ödeme sistemleri, yasa dışı bahis ve çocuk istismarı konularında düzenlenen operasyonlara dair de detaylı bilgi verildi.



“Her 10 olaydan 9’u aydınlatıldı”

Son 90 günde organize suç örgütlerine yönelik 92 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda, bin 767 şüpheli gözaltına alındı. Bunların 430’u tutuklandı, 203’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında ise düzenlenen 5 bin 802 operasyonda 8 bin 72 şüpheli gözaltına alındı. Bunların 119’u tutuklandı, 384’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.


Yerlikaya,
“Tüm asayiş olaylarına baktığımızda, Emniyetimiz, Jandarmamız, Sahil Güvenliğimiz her 10 olaydan 9’unu aydınlatmış ve adalete teslim etmiştir. Hiçbir olayın karanlıkta kalmaması önceliğimizdir. Hedefimiz, her zaman olduğu gibi, hukukun üstünlüğü ilkesine ve insan haklarına sadık kalarak ülkemizin şehirlerini dünyanın en güvenli şehirleri; ülkemizi de dünyanın en güvenli ülkesi yapmak. Organize suç örgütlerine de mafyavari yapılara da asla göz açtırmayacağız”
dedi.


Uyuşturucuyla mücadelede 53 bin 929 operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 66 bin 13 şüpheli gözaltına alındı, 5 bin 966’sı tutuklandı, 2 bin 388’i hakkında ise adli kontrol kararı verildi.


Terör örgütlerine yönelik son 3 ayda gerçekleştirilen 43 bin 499 operasyonda; 40’ı teslim, 27’si ölü, 187’si sağ, 4’ü yaralı toplam 258 terörist etkisiz hale getirildi


Bu operasyonlardan 41 bin 865’i Bölücü Terör Örgütlerine (BTÖ) yönelik olurken operasyonlarda bin 299 şüpheli gözaltına alındı, 312’si tutuklandı, 239’u hakkında adli kontrol kararı verildi. 214 terörist etkisiz hale getirildi.


FETÖ’ye yönelik bin 294 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda bin 955 şüpheli gözaltına alındı, 391 şüpheli tutuklandı, 333’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. DEAŞ Terör örgütüne yönelik 260 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda, 42 terörist etkisiz hale getirildi. 443 şüpheli gözaltına alındı, Bunların 106’sı tutuklandı, 66’sı hakkında adli kontrol kararı verildi.



MSB: Son bir haftada 44 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Son bir haftada 44 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Terörle mücadele kapsamında son 1 haftada 44’ü son bir haftada olmak üzere bin 229 terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca son 1 haftada yasa dışı yollarla sınırlardan geçmeye çalışan 467 kişinin yakalandığı bildirildi. Ermenistan’ın Azerbaycan sınırına yönelik artan provokasyonlarına yönelik değerlendirmede bulunan Bakanlık, Ermenistan’ın bölgede ateşkes ihlalleri yaptığı, siper kazdığı, yeni mevziler açtığı ve tahkimat yaptığının gözlemlendiğini belirtti. Ermenistan’ın barış müzakerelerine ve iş birliğine odaklanması gerektiğini vurgulayan kaynaklar, Zengezur koridorunun açılmasının önemine işaret etti. Kıbrıs’ta BM askerinin Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına bağlı bir askeri darp etmesine tepki gösterilerek, BM'nin Rum tarafına sempatik görünmek ve Türk tarafını zor duruma düşürme gayretinde olabileceği belirtildi.


#İçişleri Bakanlığı
#Ali Yerlikaya
#sosyal medya
#emniyet
#terör
42 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Teşkilat yeni sezonu ne zaman başlıyor, hangi gün?