Sosyal medyada algı operasyonlarına geçit yok: Bakan Yerlikaya son üç ayda düzenlen operasyonların bilançosunu açıkladı

Terör örgütlerine 43 bin, uyuşturucuyla mücadelede 53 bin, kaçakçılıkla mücadele ve organize suç örgütlerine yönelik 5 bin 894 operasyon düzenlendi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, siber suçlarla mücadeleye ilişkin önemli bilgiler verdi.
Bakan Yerlikaya son 90 günde X platformu üzerinden 93 milyon 160 bin hesaptan 3 milyar 511 milyon paylaşım yapıldığını belirtti. Bu paylaşımların yüzde 29,31'inin bot hesaplar tarafından gerçekleştirildiğini kaydeden Yerlikaya, tüm paylaşımların yüzde 40'ının olumsuz ve spekülatif olduğunun tespit edildiğini açıkladı.
Siber suçlarla mücadele kapsamında; terörle iltisaklı olduğu tespit edilen 56 bin 958 sosyal medya hesabıyla ilgili işlem yapıldığını ifade eden Bakan Yerlikaya, tespit edilen 24 bin 539 kişiden, 484’ünün gözaltına alındığını, bunların 25’inin tutuklandığını bildirdi.
Yerlikaya'nın açıklamasında bilişim ve ödeme sistemleri, yasa dışı bahis ve çocuk istismarı konularında düzenlenen operasyonlara dair de detaylı bilgi verildi.
“Her 10 olaydan 9’u aydınlatıldı”
Son 90 günde organize suç örgütlerine yönelik 92 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda, bin 767 şüpheli gözaltına alındı. Bunların 430’u tutuklandı, 203’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında ise düzenlenen 5 bin 802 operasyonda 8 bin 72 şüpheli gözaltına alındı. Bunların 119’u tutuklandı, 384’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.
Uyuşturucuyla mücadelede 53 bin 929 operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 66 bin 13 şüpheli gözaltına alındı, 5 bin 966’sı tutuklandı, 2 bin 388’i hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
Terör örgütlerine yönelik son 3 ayda gerçekleştirilen 43 bin 499 operasyonda; 40’ı teslim, 27’si ölü, 187’si sağ, 4’ü yaralı toplam 258 terörist etkisiz hale getirildi
Bu operasyonlardan 41 bin 865’i Bölücü Terör Örgütlerine (BTÖ) yönelik olurken operasyonlarda bin 299 şüpheli gözaltına alındı, 312’si tutuklandı, 239’u hakkında adli kontrol kararı verildi. 214 terörist etkisiz hale getirildi.
FETÖ’ye yönelik bin 294 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda bin 955 şüpheli gözaltına alındı, 391 şüpheli tutuklandı, 333’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. DEAŞ Terör örgütüne yönelik 260 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda, 42 terörist etkisiz hale getirildi. 443 şüpheli gözaltına alındı, Bunların 106’sı tutuklandı, 66’sı hakkında adli kontrol kararı verildi.