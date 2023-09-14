Sosyal medyada algı operasyonlarına geçit yok: Bakan Yerlikaya son üç ayda düzenlen operasyonların bilançosunu açıkladı

“Tüm asayiş olaylarına baktığımızda, Emniyetimiz, Jandarmamız, Sahil Güvenliğimiz her 10 olaydan 9’unu aydınlatmış ve adalete teslim etmiştir. Hiçbir olayın karanlıkta kalmaması önceliğimizdir. Hedefimiz, her zaman olduğu gibi, hukukun üstünlüğü ilkesine ve insan haklarına sadık kalarak ülkemizin şehirlerini dünyanın en güvenli şehirleri; ülkemizi de dünyanın en güvenli ülkesi yapmak. Organize suç örgütlerine de mafyavari yapılara da asla göz açtırmayacağız”