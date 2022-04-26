Sosyal medyada provokasyon: Kavala bahanesiyle halkı sokağa çağırdılar

Devlet Bahçeli'den elektriği kesilen Kılıçdaroğlu'na: Kandil'e yabancı olmadığı için kendisine kandil gönderdik

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.



Devlet Bahçeli, elektrik faturasını ödemeyerek ülkeyi karıştırmaya çalışan Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.



Bahçeli, 'Faturayı üç aydır ödemeyen Kılıçdaroğlu'nun beklendiği üzere elektriği kesilmiştir. Bu çarpık zihniyet, ülkemizin aydınlık ortamına gölge düşürmeye çalışmıştır. Kılıçdaroğlu'na insani ve vicdani destek olmak adına bütün il teşkilatlarımızın birer kandil göndermesini talimatlandırmıştım. Nasıl olsa Kandil'e yabancılık çekmiyordu, Kandil'e ümit bağlamıştı. Biz de onun anladığı Kandil'i değil de, ışık saçan kandili adrese teslim göndermiştik.' dedi.







