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POLİTİKA

Sosyal medyada yeni dönem başlıyor: Yasa yürürlülüğe girdi

Sosyal medya ile ilgili beklenen değişiklikleri içeren yasa teklifi, AK Parti ve MHP’nin ortak imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunulmuştu. Sosyal medya terörüne 'dur' diyecek yasa, bugün itibarıyla yürürlülüğe girdi. Sosyal ağ sağlayıcılara Türkiye'de temsilcilik açma zorunluluğu getiren yasaya göre, temsilcilik açmayan sağlayıcılara kademeli olarak yaptırım uygulanacak. Milyonlarca kullanıcı sosyal medya yasasının detayları hakkında internette araştırmalara başladı. İşte detaylar...

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Sosyal medya yasası bugün yürürlüğe girdi. Yasaya göre, 1 milyondan fazla kullanıcısı olan Twitter, Facebook, Instagram gibi şirketler Türkiye'de temsilcilik açacak. Temsilcilik açmayanlara, para cezasından reklam yasağına uzanan ve bant daraltılması ile sonuçlanabilecek kademeli yaptırımlar uygulanacak.

Sosyal medya yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
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Sosyal medya yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

Kişilik hakkı ihlalleri de cezalandırılacak

TRT'nin haberine göre; Kişilik hakları ihlal edilenler, uygunsuz içeriğin kaldırılması ya da erişimin engellenmesi için sosyal medya temsilcisine başvuracak. Temsilcinin, başvuruya en geç 48 saat içinde olumlu ya da olumsuz cevap vermesi gerekiyor. Şikayetlerle ilgili olarak 6 ayda bir rapor yayınlamak da temsilciliğin görevleri arasında. Cevap yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere 5 milyon lira, rapor vermeyenlere 10 milyon lira idari para cezası uygulanacak.

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Sosyal medya terörü bitecek: 9 maddelik yasa teklifi Meclis Başkanlığı’na sunuldu

  • Mahkeme kararına rağmen, 24 saat içinde uygunsuz içerikleri kaldırmayan sosyal ağlar, doğacak zarardan sorumlu olacak. Sosyal medya yasasıyla unutulma hakkı da getiriliyor. Kişilerin isminin geçtiği ve "kişilik haklarına saldırı" olarak nitelendirdiği paylaşımlar arama motorlarında görülmeyecek.

Sosyal medya yasası kabul edildi mi: Sosyal medya yasası maddeleri neler?
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Sosyal medya yasası kabul edildi mi: Sosyal medya yasası maddeleri neler?

Hakaretin de cezası olacak

Sanal ortamda hakaret etmenin de artık cezası olacak. Tehdit, taciz ve yalan haber yaymak eskisi kadar kolay olmayacak. Cep telefonunda internet kullanımına ilişkin bir düzenleme de yapıldı. Cep telefonlarında artık IP bilgisinin yanı sıra PORT kaydı da yer alacak. Aynı IP adresi ile internete giren kullanıcılara ait ayrı ayrı bilgi tutulacak. Böylelikle, olası mağduriyetlerin önüne geçilecek.

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