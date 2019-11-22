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ZONGULDAK OTOMOTİV

Sosyal medyadaki ilandan römork satın aldı, dolandırıldı: 'Böyle enayilik olmaz' derdim

Sosyal medyadaki ilandan römork satın aldı, dolandırıldı: 'Böyle enayilik olmaz' derdim

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, maden işçisi Tamer Arslan (42), sosyal paylaşım sitesindeki ilandan görüp, alıcı olduğu ve sahibine 3 bin 200 lira gönderdiği römorku başka bir sitede de satılık görünce savcılığa giderek şikayetçi oldu. Dolandırıldığını söyleyen Tamer Arslan, “Ben hep duyardım gülerdim, böyle enayilik olmaz diye. Benim boşluğumu çok iyi değerlendirip, paramı aldı. Başkaları bu duruma düşmesin” dedi.

Haber Merkezi DHA
Zonguldak'ta yaşayan Tamer Arslan dolandırıldığını söyledi.
Zonguldak'ta yaşayan Tamer Arslan dolandırıldığını söyledi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda(TTK) maden işçisi olan Tamer Arslan, Çaycuma’daki evinin bahçesinde kullanmak için halk arasında patpat olarak bilinen tarım aracına römork almak istedi.

Sosyal medyadaki ilanları inceleyen Arslan, 1 Kasım günü gördüğü, Sakarya’nın Hendek ilçesinden satılık römorkör için satıcı E.K. ile iletişime geçti. İkili 3 bin 200 liraya anlaştı. E.K., Arslan'a cep telefonu kamerasını açarak, römorku kamyona yüklediklerini gösterdi.

DHA
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, maden işçisi Tamer Arslan (42), sosyal paylaşım sitesindeki ilandan görüp, alıcı olduğu ve sahibine 3 bin 200 lira gönderdiği römorku başka bir sitede de satılık görünce savcılığa giderek şikayetçi oldu.

"Ben ona güvendim"

Tamer Arslan da verilen hesap numarasına 3 bin 200 lira gönderdi. Römork gelmeyince Arslan, E.K.’yi aradı ancak yanıt alamadı. Başka bir internet sitesinde aynı römorkun yine E.K. tarafından satışa sunulduğunu gören Arslan savcılığa gitti. E.K. ve arkadaşı T.Ö.D. hakkında suç duyurusunda bulunan Arslan, yaşadıklarını şöyle anlattı:

  • “Bundan 10 gün önce patpat kasası gördüm. Şahısla iletişime geçip, para konusunda anlaştık. Bana canlı yayın yaptı. Römorku yüklediğini, kamyonla bana ulaştıracaklarını söyledi. Ben kamyon göndermek istedim. Bana güvenemeyeceğini söyledi, ben ona güvendim. Parayı da gönderdim. Sonra telefon ettim. Beni oyaladı ardından da engelledi.

Otomobilini dolandırıcılara kaptırdı, bir de radar cezası ödedi
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"Küfür ederek tehdit ettiler"

Aynı ilanı başka bir sitede gördüm. Bu sitede bu kişiyi ifşa ettim. Sonra bana ulaştılar. Bana küfür ederek, tehdit ettiler. Ben iki şahıs olduğunu tespit ettim. İkisini de şikayet ettim. Bana satış yapan kişi çay ocağı sahibiymiş. Savcıya evrakı teslim ettim. Hep duyar gülerdim. 'Böyle enayilik olmaz' diye. Bana, 'Bunu satıp büyüğünü alacağım bununla geçiniyorum' dedi. Benim boşluğumu çok iyi değerlendirip, paramı aldı. Başkaları bu duruma düşmesin.”

Yazdığı notla dolandırıcıları yakalattı
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Merkez Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi'nde yaşayan Hicran Kırkbey (63), 28 Şubat'ta kendisini arayarak komiser olarak tanıtan dolandırıcılar tarafından kandırıldı.
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Dolandırıcılara 35 bin lirasını kaptıran kadın, büyük üzüntü yaşayarak bir daha kandırılmamak için kartona yazdığı Dikkatli ol telefon görüşmesine bir daha yanılma notunu ev telefonunun önüne koydu.
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Bu olaydan günler sonra ev telefonundan arayan ve kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıya inanmış gibi davranan kadın, yaklaşık 50 bin lira değerinde altını olduğunu söyleyerek zanlıyı evine çağırdı.
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Kırkbey, evine gelen Hakan K. ve İbrahim K'yi 2 oğluna yakalattı. Polise teslim edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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Kırkbey, gazetecilere, telefon dolandırıcısının kendisini komiser olarak tanıttığını, 4 çocuğum var, şehit ağabeyiyim, onların üstüne yemin ederim biz size yardım edeceğiz. demesi üzerine zanlıya inandığını söyledi.
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Dolandırıldıktan sonra uzun süre kendine gelemediğini anlatan Kırkbey, kartona yazdığı Dikkatli ol telefon görüşmesine bir daha yanılma notunu ev telefonunun önüne koyduğunu dile getirdi.
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Kırkbey, bir süre sonra evini başka bir dolandırıcının aradığını belirterek, Dolandırıcıya kasada 50 bin liralık altınım olduğunu söyledim. Kasayı açıyor gibi düşünmesi için odun sobasının kapağını açıp kapattım. Daha sonra altını almak için eve çağırdım. İki kişi almaya geldi. dedi.
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Ardından Gelenleri oğlum kapıda üstüne atladı, yakaladı. Polise haber verdik. Onlara, 'Ben senin için ağlıyorum. Sen benim evimi yıkmaya gelmişsin, ama ben senin için ağlıyorum, yapmayın bunu.' dedim. şeklinde konuştu. Kırkbey'in, daha önce kendisini dolandıran zanlıyla sokakta konuşmasının güvenlik kameralarına yansıdığı da belirlendi.
Yazdığı notla dolandırıcıları yakalattı
Adana'da, 35 bin lira dolandırılmasının ardından kartona yazdığı "Dikkatli ol telefon görüşmesine bir daha yanılma" notunu telefonunun yanına bırakan kadın, evini arayan diğer 2 dolandırıcıyı yakalatarak tutuklanmalarını sağladı.

Teknolojiye direnen dolandırıcılık yöntemleri!
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Teknolojiye direnen dolandırıcılık yöntemleri!
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Emniyet yetkilileri vatandaş, tanımadıkları kişilere kesinlikle güvenmemeli, kimlik bilgilerini vermemeli ve şüpheli durumlarda en kısa zamanda polise bildirilmeli uyarısını yaptı.
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Teker üstü: Özellikle toplu ulaşım araçlarındaki iniş ve binişlerdeki sıkışıklıklarda vatandaşların paralarının çalınması
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Tırnakçılık: Para bozdurma bahanesi yaklaştıkları kişilere, bozdurduğu parayı el çabukluğu ile eksiltilmesi
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Sahtekarlık: Kendini sahte rütbe ve makamlarda (hakim, savcı, polis) göstererek vatandaşların değerli eşyalarının, paralarının alınması
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Nakliyecilik yoluyla dolandırıcılık: Yüklemesi yapılan değerli malları gitmesi gereken adrese götürmeyip piyasa değerinin altında satılması
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Definecilik: Gömü bulduklarını ve paraya ihtiyaçtan dolayı piyasa fiyatının altında vereceklerini söyleyerek, zengin kişilere numune gerçek altını veren, ardından sahte altınla dolandırılması.
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Telefonla dolandırıcılık: Kendini kamu görevlisi olarak tanıtan kişilerin vatandaşı bazı konularla korkutarak başkasının adına açılan hesaplara para aktarılmasının sağlanması.
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İnternet dolandırıcılığı: Vatandaşların banka hesaplarının farklı yollarla boşaltılması, ya da sahte siteler oluşturarak kişisel ve kredi kartı bilgileri elde edilen kişiler üzerinden alışveriş yapılması.
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Söğüşçülük: Aşırı alkol alan kişilerin değerli eşyalarının çalınması.
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Kapkaççılık: Sokaklarda yaya olarak yürüyen vatandaşların değerli eşyalarının motosikletli, otomobilli veya yaya kişiler tarafından ani bir hareketle çalınması.
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Teknolojiye direnen dolandırıcılık yöntemleri!


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