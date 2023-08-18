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Sosyal medyadan çay davetinde bulundular: Bakan Tekin öğretmen çifti ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin çeşitli ziyaretler kapsamında gittiği Erzurum'da, bir süre önce kendisine sosyal medyadan çay davetinde bulunan öğretmen çiftin evine konuk oldu.

22:34 . 18/08/2023 Cuma
AA
Bakan Tekin'e, Vali Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan eşlik etti.

Bakan Tekin'e, Vali Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan eşlik etti.

Çeşitli ziyaretler için kentte gelen Bakan Tekin, bir süre önce kendisine sosyal medya hesabından çay davetinde bulunan Ömür ve Nagihan Orak Okanlı çiftinin davetini kabul etti.

Okanlı ailesinin Aziziye ilçesindeki evine konuk olan Tekin, çay içti, ev sakinleriyle sohbet etti.

Tekin, ziyaret sonrası öğretmen çifte hediye verdi.




#Erzurum
#Yusuf Tekin
#çay daveti
#sosyal medya
#öğretmen
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