Soykırımcı İsrail askerini tutuklanma korkusu sardı

Brezilya, Gazze'de soykırım suçu işleyen İsrail ordusunda görev yapan savaş suçlusu Yuval Vagdani'nin soruşturulması yönünde mahkeme kararı alındı. İsrail yayın kuruluşu Kan, Brezilya'daki bir mahkemenin, geçen kasım ayında Gazze'nin sahil şeridinde sivillere ait bir binanın patlayıcılar kullanılarak enkaza çevrildiği operasyona katıldıktan sonra Brezilya'ya giden İsrail askeri Vagdani hakkında soruşturma açılması talimatı verdiğini duyurdu.

Soykırımcı İsrail ordusuna katılarak sivillerin evlerin enkaza çeviren Yuval Vagdani

UCM kararı soykırım suçlularını panikletti

Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail'in Başbakanı Benjamin Netanyahu ve eski savunma bakanı Yoav Gallant için tutuklama emri çıkarma kararının, Gazze Şeridi'nde savaşan üst düzey askeri subayların yanı sıra soykırıma katılan askerlerin dünya çapında tutuklamalara ve diğer yasal işlemlere yol açabileceğini tahmin ediliyor. İsrail bazı askerlerinin yasal işlemlerle ilgili endişeler nedeniyle ziyaret ettikleri ülkeleri terk etmeleri zaten istendi.

🚨🚨 Urgent Alert❗️

The #HindRajabFoundation has verified information that Israel is imminently attempting to smuggle suspected Israeli war criminal Yuval Vagdani out of Brazil, because of a Brazilian court order for police to take investigative measures against him. There are… pic.twitter.com/DiIigN4kC2 — The Hind Rajab Foundation (@HindRFoundation) January 4, 2025

🚨🚨 Omri Nir, a soldier from the IDF’s Combat Engineering Battalion 601, celebrated New Year’s Eve last year in a Palestinian home in Gaza, taken from its rightful owners through ethnic cleansing.

This year, he decided to celebrate in #Thailand.

The #HindRajabFoundation has… pic.twitter.com/dAi2aOzFeY — The Hind Rajab Foundation (@HindRFoundation) December 31, 2024

Sosyal medyada soykırımcı avı: Hind Rajab Vakfı

Filistinli bir örgüt olan ve İsrailli askerleri sosyal medya üzerinden takip etmesiyle tanınan Hind Receb Vakfı (HRF), sosyal medyada soykırımcı askerin kimliklerini tespit ediyor. Örgüt, askerlerin delil toplamak ve suçlamalarda bulunarak uluslararası seyahatleri sırasında tutuklanmalarını sağlamayı amaçlıyor. Vakıf adını, Gazze'de bulunduğu araç içerisinde akrabalarının cansız bedenleri arasından görevlilere saatlerce "Beni almaya gelecek misiniz? Korkuyorum" diye yalvaran ve İsrail tanklarıyla katledilen 6 yaşındaki kız çocuğu Hind Receb'in isminden alıyor.

Hind Receb'e ne olmuştu?

Filistin Kızılayı, 4 Şubat'ta yaptığı açıklamada, 6 yaşındaki Hind Receb ve onu kurtarmak üzere yola çıkan Kızılay ekibinden Yusuf Zeyno ve Ahmed Medhun'dan iki gündür haber alınamadığını kaydetmişti. İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'nde hedef aldığı bir araçta mahsur kalan Hind Receb ve 5 yakınının cansız bedenlerine önceki gün ulaşılmıştı. Fakat işgalciler, ambulansın olay yerine gitmesine izin verilmesi için önceden koordinasyon sağlanmasına rağmen varır varmaz kasıtlı olarak hedef almıştı. Ambulans, vurulan aracın olduğu yerin birkaç metre ötesinde bombalanmış halde bulunmuştu.









İsrail'in vurduğu araçtaki küçük Hind ve 5 kişinin cansız bedenleri, onları kurtarmaya giden ambulansla beraber 12 gün sonra bulundu

Çifte vatandaşlı soykırımcılar

Gazze'de soykırımın başladığı 7 Ekim 2023 sonrası dünyanın dört bir yanından çifte vatandaşlık taşıyan siyonistler işgal ordusuna katılarak soykırımda aktif rol aldı ve almaya da devam ediyor. Hind Receb Vakfı (HRF) özellikle çifte vatandaşlığı olan İsrailli askerleri detaylı incelemeyle sosyal medyada kimliklerini tespit ettikleri 500'den fazla soykırımcı İsrail askerinin belgelerini yetkili makamlara teslim ettiklerini belirtti. Soykırımcı avı yapan vakıf ayrıca, İsrail askeri Vagdani'nin Brezilya'dan kaçma ihtimaline karşı tutuklanmasını talep etti. İsrail ordusunun, Gazze'de savaş suçları işledikleri gerekçesiyle farklı ülkelerde haklarında suç duyurusunda bulunulan 30 askerine seyahat uyarısı yaptığı belirtilmişti.



