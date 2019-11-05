Söyleyecek sözünüz kalmadı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 5 saat süreyle toplandı. Toplantı sonrası ABD Dışişleri Bakanlığının 2018 Yılı Terör Raporu’na ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının 2018 Yılı Terör Raporu’nda, PKK terör örgütünün Suriye kolu YPG ve siyasi kolu PYD’den, 15 Temmuz darbe girişiminin faili FETÖ’den söz edilmemesinin çifte standartlı yaklaşımın en bariz örneklerinden biri olduğu kaydedildi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ABD Dışişleri Bakanlığı terör raporuna sert tepki verdi: “Terörle mücadele gerekçesiyle dünyanın dört bir yanında faaliyet yürüten Amerika Birleşik Devletleri’nin, bu raporun ardından terörizm konusunda kimseye söyleyecek sözü kalmamıştır”

BAŞARI GÖSTEREN AZ ÜLKE VAR

Türkiye’nin, 1984 yılından beri kesintisiz şekilde bölücü terörle mücadele eden, daha önce ASALA başta olmak üzere çeşitli terör örgütlerinin küresel düzeyde saldırılarına maruz kalan bir ülke olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Dünyada, Türkiye kadar terör saldırılarından mağdur olmuş ve terör örgütleriyle etkin mücadele verip başarı sağlamış pek az ülke vardır. Son yıllarda, Suriye’de yaşanan insani kriz, DEAŞ yanında bir diğer terör örgütünün daha PKK’nın bir kolu olan YPG’nin bölgemizde palazlanmasına yol açmıştır.” ifadeleri kullanıldı.

ÇİFTE STANDARTIN BARİZ ÖRNEĞİ

Türkiye’nin attığı her adımın terör örgütleriyle mücadeleye ve teröristleri etkisiz hale getirmeye yönelik olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: “Üstelik Türkiye bu mücadeleyi, kendi sınır güvenliği yanında NATO ittifakı başta olmak üzere, tüm dostlarının huzuru ve geleceği için yürütmektedir. Buna rağmen, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan ‘2018 Yılı Terör Raporu’nda, PKK terör örgütüne yer verilmesine rağmen, onun Suriye kolu olan YPG’den ve siyasi kolu PYD’den, aynı şekilde 15 Temmuz darbe girişiminin faili FETÖ’den söz edilmemektedir. Bu tavır, son dönemde örneklerine çok sık rastlamaktan dolayı üzüntülü olduğumuz, terör örgütlerine karşı çifte standartlı yaklaşımın en bariz örneklerinden biridir. Terörle mücadele gerekçesiyle dünyanın dört bir yanında faaliyet yürüten Amerika Birleşik Devletleri’nin, bu raporun ardından terörizm konusunda kimseye söyleyecek sözü kalmamıştır”

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TERÖR YILANI ONLARI DA ISIRACAK

Terör örgütleriyle aynı yatağa girenlerin akıbetinin, eninde sonunda o zehirli yılan tarafından ısırılmak olacağını vurgulayan açıklamada, Türkiye’nin, PKK ve DEAŞ’la olduğu gibi, PYD ve FETÖ başta olmak üzere, diğer tüm terör örgütleriyle de kararlılıkla mücadele etmeyi sürdüreceği kaydedildi.

“Barış Pınarı Harekatı’mızı da hem PKK-YPG terör örgütünün bölgedeki varlığını ortadan kaldırmaya ve ülkemizdeki Suriyeli sığınmacıların geri dönüşünü sağlamaya hem de DEAŞ’ın Suriye’de yeniden melce bulmasını engellemeye yönelik olarak başlattık” denilen açıklamada Türkiye tarihinin gördüğü en alçak darbe teşebbüslerinden biri olan 15 Temmuz’un faili olan FETÖ terör örgütüyle de kapsamlı bir mücadele yürütüldüğü kaydedildi.

Kazan’a geçmiş olsun ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanede tedavi gören eski Adalet Bakanı Şevket Kazan’ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu. Ziyarette Kazan’ın eşi ve kızı da hazır bulundu.

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Ziyarette Kazan’ın eşi ve kızı da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, eski Adalet Bakanı Şevket Kazan’ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı’nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Erdoğan, Kazan’ı tedavi gördüğü özel hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu. Ziyarette Kazan’ın eşi ve kızı da hazır bulundu.

Erdoğan, hastanedeki diğer hastaları da ziyaret etti.

Kazan’ın tedavi gördüğü hastanede diğer bazı hastaları da ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni doğan bir bebeği sevdi. Erdoğan, hastanedeki çocuklara oyuncak hediye edip vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Ziyarette, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da hazır bulundu.

Öte yandan Erdoğan, Saadet Partisi 7. Olağan Kongresi’nde genel başkanlığa yeniden seçilen Temel Karamollaoğlu’nu kutladı. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karamollaoğlu’na tebrik mesajı gönderdi.