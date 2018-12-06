Soylu: Dün zamanın en büyük yakalaması gerçekleşti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Akademisi Başkanlığı Suç Araştırmaları ve Kriminoloji Araştırma Merkezi Müdürlüğü (SAMER) tarafından Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen, "Uluslararası Uyuşturucu Konferansı"nın açılışında, uyuşturucuyla küresel ölçekte ciddi ve kararlı bir mücadele ortaya koyduklarını söyledi.

Gittikleri her uluslararası toplantıda uyuşturucu sorununu gündeme getirdiklerini dikkati çeken Soylu, denizde, karada, okul önlerinde, Kato Dağı'nda, Pülümür Yaylası'nda, 2 bin-3 bin metre yükseklikteki operasyon noktalarında uyuşturucunun bütün macerası boyunca ciddi takip ve mücadele içinde olduklarını belirtti.

Hem saha pratiği hem de bir literatür ortaya koymaya çalıştıklarını ifade eden Soylu, "Sadece 2018'de 134 bin 88 operasyon yaptık. Yaklaşık 80 ton esrar, 19,6 milyon captagon tablet, 7,8 milyon ecstacy yakaladık. Yakaladığımız eroin miktarı 2018 yılı için 15,9 tondu. Dün, zamanın en büyük yakalaması gerçekleşti. Erzincan'da bir TIR'ın kasasında emniyet müdürlüğümüze bağlı ekipler 1 ton 271 kilo eroin yakalaması gerçekleştirdiler. Tek seferde yakalamalarda önemli bir rakamdı. Emeği geçen bütün mesai arkadaşlarıma buradan selamlarımı ve tebriklerimi gönderiyorum. Eroin rakamına Erzincan'da dün yakaladığımız 1 ton 271 kilo eroin dahil değildir" bilgisini verdi.

Uyuşturucu ve terör bağlantısında batılı ülkelerin PKK özelinde anlaşılmaz bir tutum içinde olduğuna işaret eden Soylu, şöyle konuştu:

"PKK ve uyuşturucu arasında organik bağ bu kadar açıkken, Avrupa'nın ve ABD'nin resmi kurumlarının kararlarına, raporlarına girmişken örgüte karşı ciddi mücadele tavrı görememeyi bilakis üretim, dağıtım artışına yönelik adımların gelmesini, bilakis üretim ve dağıtım artışına yönelik adımların gelmesini, hala bu örgüte silah, lojistik destek ve yasal koruma sağlanmasını, 21. yüzyılın medeniyet normlarıyla izah edemiyoruz. Kırmızı bültenle aradığımız PKK'lılara ilişkin iade taleplerimiz özellikle Avrupa'nın içlerine doğru ilerledikçe asla karşılanmıyor. YPG'nin, PKK'nın şubesi hatta bizatihi isim değiştirmiş hali olduğu biliniyor. Buna rağmen hala bir takım siyasi manevralarla bu örgüte para, silah, eğitim desteği verilmeye devam ediyor. Birbiriyle savaştığı iddia edilen DEAŞ ve PKK/YPG sahada organize suç konusunda gayet de güzel iş birliği yapabiliyor. Bütün bu fotoğraftan anladığımız şudur ki uyuşturucu ticareti bugün yaşanan vekalet savaşlarının başta bahsettiğim kırılma ihtiyacının baş aktörüdür. Eğer terörün olmadığı bir dünya istiyorsak uyuşturucunun olmadığı bir dünyaya ulaşmalıyız, denklem bu kadar basittir. Çünkü para olmazsa terör de olmaz."

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Türkiye tarihinde bir defadaki en fazla eroini yakaladık

Erzincan İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy da kentin Erzincan-Erzurum kara yolu Akyazı mevkisindeki uygulama noktasında dün durdurulan bir TIR'ın çekicisindeki hayvan yağları arasında, daralı ağırlığı 1 ton 271 kilogram olan eroin ele geçirdiklerini anımsattı.

Van'dan İstanbul'a giden TIR'daki eroinin polis ekiplerinin dikkati ve narkotik dedektör köpeği Belçika kurdu cinsi "Odin"nin hassas burnu sayesinde yakalandığına işaret eden Şensoy, bu operasyonun Türkiye tarihinde bir defada en fazla eroinin ele geçirildiği operasyon olduğunu vurguladı.

Gençleri bu illetten kurtardık

Şensoy, söz konusu uygulama noktasında 24 saat esasına göre çalıştıklarını dile getirerek, şu bilgileri paylaştı:

"Dün saat 17.00 civarında arkadaşlarımız şüphelendiği bir TIR'ı durdurdu. Arkadaşlarımızın dikkati, polis köpeğimiz Odin'in de tepki vermesi sonucu 1395 paketteki 1 ton 271 kilogram ağırlığında eroin maddesini ele geçirdik. Bu operasyonla teröre destek veren uyuşturucu madde tacirlerinin gereğini yaptık. Geleceğimizin teminatı olan gençleri de bu illetten kurtardığımızı düşünerek ayrı bir mutluluk yaşıyoruz."

Operasyonda 3 zanlının Erzincan'da yakalandığını ancak operasyonun devam ettiğini dile getiren Şensoy, "Olayda dün TIR'daki 3 şahsı gözaltına aldık. Bunların ifadelerini aldığımızda Van'dan da iki kişinin olduğunu tespit ettik. Van Emniyet Müdürlüğümüzü aradık, onlar da yardımcı oldu ve iki kişiyi daha yakaladı. Van'da gözaltına alınan 2 kişi de Erzincan'a getiriliyor." diye konuştu.

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