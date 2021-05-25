Soylu'dan Bahçeli'ye: Türkiye’ye operasyon çekmek isteyenlere karşı bugünkü tarihi hatırlatması için müteşekkiriz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında kameralar karşısına geçti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sahip çıkan Bahçeli, Sedat Peker'in iddialarına ateş püskürerek Türkiye'yi hedef alan bir tezgahın kurulduğunu dile getirdi.
"Soylu yalnız değildir"
Süleyman Soylu'nun yalnız olmadığını konunun devletin bekası olduğunu belirten Bahçeli, "Kandil'e Türk bayrağı dikeceğimiz için çıldırıyorlar. İçişleri Bakanının yalnız olmadığı bilinsin. Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremeyecek. Konu devletimizin bekasıdır. Türkiye'nin gündemi video kayıtlarıyla hedef alınamaz. Türkiye'yi karanlık operasyonların hedefi haline getirmek isteyenlere taviz veremeyiz" dedi.
"Cumhur İttifakı'nda vücut bulan ruhu"
Bahçeli'nin açıklamalarından sora sosyal medya hesabından açıklama yapan Soylu şu ifadeleri kullandı: "Devlet-i Ebed Müddet" anlayışının Cumhur İttifakı'nda vücut bulan ruhunu, güçlü iradesiyle bir kez daha ortaya koyan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Dr.Devlet Bahçeli'ye, Türkiye’ye operasyon çekmek isteyenlere karşı bugünkü tarihi hatırlatması için müteşekkiriz."
"Devlet-i Ebed Müddet" anlayışının Cumhur İttifakı'nda vücut bulan ruhunu, güçlü iradesiyle bir kez daha ortaya koyan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Dr.Devlet Bahçeli'ye, Türkiye’ye operasyon çekmek isteyenlere karşı bugünkü tarihi hatırlatması için müteşekkiriz.
"Devlet-i Ebed Müddet" anlayışının Cumhur İttifakı'nda vücut bulan ruhunu, güçlü iradesiyle bir kez daha ortaya koyan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Dr.Devlet Bahçeli'ye, Türkiye’ye operasyon çekmek isteyenlere karşı bugünkü tarihi hatırlatması için müteşekkiriz.— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 25, 2021