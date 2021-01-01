Sözcü '2020 felaketleri listesi'ne Ayasofya Camii'nin açılışını koydu

Yeni yılın ilk gününde Sözcü Gazetesi büyük tepki toplayan bir manşete imza atı. "2020'nin torbasından felaket ve gözyaşı çıktı" manşetiyle okuyucularıyla buluşan gazetenin haberinin detaylarında, dikkatlerden kaçmayan bir ayrıntı vardı.

Sözcü'ye göre Ayasofya'nın açılması felaket

Deprem, çığ felaketi ve korona gibi felakatlerin sıralandığı kısımda Ayasofya'nın ibadete açılması da felaket olarak gösterildi. Temmuz 2020'nin felaketi olarak gösterilen kutucukta, "Yıllarca müze olarak hizmet veren İstanbul'daki Ayasofya Camii 86 yıl sonra ibadete açıldı. Dünya tepki gösterdi" ifadelerine yer verildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ibadete açılan Ayasofya Camii, Müslüman aleminde büyük bir sevince neden olurken, Amerika ve Avrupa'dan Türkiye'ye karşı tepki sesleri yükselmişti.

GÜNDEM Sözcü’ye FETÖ davası

GÜNDEM Cumhuriyet’in ‘Sözcü İsviçreli patrona satıldı’ haberine Sözcü’den yalanlama: Satılmadık!

GÜNDEM İstinaf Mahkemesi Sözcü davasının kararlarını onadı