Sözcü Çelik'ten AB'ye 'Kıbrıs' tepkisi: Haksız ve ikiyüzlü bir açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Birliği’nin "KKTC’nin ’Türk Devletleri Teşkilatı’na ’gözlemci üye’ olarak kabul edilmesini reddediyoruz" açıklamasına tepki gösterdi. Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"YOK HÜKMÜNDEDİR"

"Avrupa Birliği, Kıbrıs konusunda Yunanistan ve GKRY'nin peşinde sürüklenmektedir. O yüzden bu açıklamalar yok hükmündedir.

Kıbrıs Türkleri uluslararası toplumun saygın bir üyesidir. KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olması doğru ve son derece doğal bir durumdur...

Avrupa Birliği'nin KKTC'yi yok saymaya çalışan tutumu tarihi ve siyasi açıdan ilkesiz bir yaklaşımdır.

Cumhurbaşkanımızın son olarak Türk Devletleri Teşkilatı toplantısında vurguladığı gibi KKTC'nin hak ve menfaatlerini her zeminde savunmaya devam edeceğiz…"

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