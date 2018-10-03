'Yeni Havalimanı 29 Ekim'de açılacak'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Kalın'ın açıklamalarında öne çıkanlar:

Yeni havalimanının yüzde 97'sinin tamamlandı, açılışında herhangi bir erteleme söz konusu değil. Planlandığı gibi 29 Ekim'de açılacak.

Rusya ile varılan İdlib mutabakatı detayları görüşülüyor. Çekilme ile ilgili takvim ilerliyor. Detaylar Rus yetkililerle müzakere ediliyor.

Cumhurbaşkanımız. Anamuhalefet liderinin Filistin konusunda bir laf etti mi şeklinde söylemesine tanık olduk. Kendilerine yanlış bilgi verilmiş. Tavsiyemiz o konuşmayı baştan sona dinlemeleri.

Almanya ile yeni bir sayfa açılmasını umuyoruz. Pozitif gündemi öne çıkaran bir ziyaret oldu. Ziyaretin başarısız olduğu tarzı haberler taraf tutumlardır. Caminin açılışında yaptığı konuşmaya atıfta bulunmak istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Köln'deki konuşması bir manifestodur. O konuşmayı dünyada kaç lider yapabilir emin değilim. Dini cemaatlerin mensup insanların Avrupa'da ve dünyanın başka bir yerinde barış içerisinde yaşamalarını sağlayacak bir formül önerdi.

DÖRTLÜ ZİRVE

Bu ayın içerisinde ya da Kasım ayının başında bu toplantıyı yapacağız. Gündem Suriye olacak. Amacımız dörtlü zirveden bölgeye katkı sağlayacak somut şeyleri elde etmek. Sizleri de bilgilendireceğiz.

Münbiç

ABD Münbiç'te bir oyalama taktiğini devreye aldı. Münbiç yol haritasının bir an önce uygulanması gerek. Daha fazla geciktirmenin izah edilir bir tarafı yok.

Yol haritası hazırlandığına 90 günlük bir takvim hazırlanmıştı. Her düzeyde Amerikalı mevkidaşlarımıza söylediğimiz oyalama taktiğini bir kenara bırakılması. Eğitimcilerin ve sahadakilerin eğitilmesi. Ortak devriye tamamlanmış olması gerekiyordu. Bir tarih veremiyoruz. Normalde çok önce tamamlanmış olması gerekiyordu. Ortak devriye yapacağız Münbiçlilerin kendi şehirlerine bir an önce dönmesi hedefler bunlardır. Bizim beklentimiz bu konuyu her gün konuşuyorlar. Oyalama taktiği büyüyen bir sorun olmaya başladı. Yol haritasının bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor. (Fırat'ın doğusu) Amerikan devletimin yani bir politika ile Suriye'de kalmak istediğini biz biliyoruz. Bunun bu gerekçe ile yapılması halinde bölgedeki gerginliği nasıl tırmandıracağını da biz biliyoruz. DEAŞ gibi örgütlerin tamamen temizlenmesi için üzerimize düşeni yaptık, yapmaya devam edeceğiz.

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Suriye sahasında, terör örgütü unsurlarına karşı ulusal güvenliğimizi garanti altına alacak adımları her an atarız.

Suud vatandaşı kişi Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkosolosluğu'nda

Emeklilikte yaşa takılanlar kabinenin gündeminde yok. Değerlendirmesi Meclis'te yapılır.

(McKinsey iddiaları) Türkiye Cumhuriyeti ekonomisini ilgili birimleri yönetir. Danışmanlık hizmetinin bir bağlayıcı tarafı yoktur.