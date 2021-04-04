Sözcü Kalın'dan 103 emekli amiralin yayınladığı 'sözde bildiri'ye sert cevap: Haddinizi bilin ve yerinizde oturun

Montrö Sözleşmesi ile ilgili bildiri yayınlayan emekli generallere sosyal medya hesabı üzerinden cevap veren Sözcü İbrahim Kalın, şu ifadeleri kullandı:

"Bir grup mütekait askerin darbe dönemlerini çağrıştıran açıklaması sadece kendilerini gülünç ve zavallı duruma düşürmüştür. bilsinler ki, aziz milletimiz ve temsilcileri, bu zihniyete ve vesayet heveslilerine asla geçit vermeyecektir."

Bir grup mütekait askerin darbe dönemlerini çağrıştıran açıklaması sadece kendilerini gülünç ve zavallı duruma düşürmüştür.



Bilsinler ki aziz milletimiz ve temsilcileri bu zihniyete ve vesayet heveslilerine asla geçit vermeyecektir.



#HaddiniziBilin ve yerinizde oturun. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) April 4, 2021

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