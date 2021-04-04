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POLİTİKA

Sözcü Kalın'dan 103 emekli amiralin yayınladığı 'sözde bildiri'ye sert cevap: Haddinizi bilin ve yerinizde oturun

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi Kalın, 103 emekli amiralin yayınladığı sözde bildirisine ilişkin, "Haddinizi bilin ve yerinizde oturun" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi İHA
Sözcü Kalından 103 emekli amiralin yayınladığı sözde bildiriye sert cevap: Haddinizi bilin ve yerinizde oturun
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın.

Montrö Sözleşmesi ile ilgili bildiri yayınlayan emekli generallere sosyal medya hesabı üzerinden cevap veren Sözcü İbrahim Kalın, şu ifadeleri kullandı:

"Bir grup mütekait askerin darbe dönemlerini çağrıştıran açıklaması sadece kendilerini gülünç ve zavallı duruma düşürmüştür. bilsinler ki, aziz milletimiz ve temsilcileri, bu zihniyete ve vesayet heveslilerine asla geçit vermeyecektir."

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