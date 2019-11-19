Gündem Sözcü Kalından kabine sonrası açıklama Erdoğanın katılımıyla Londrada dörtlü zirve
POLİTİKA

Sözcü Kalın'dan kabine sonrası açıklama: Erdoğan'ın katılımıyla Londra'da dörtlü zirve

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Kalın, NATO Zirvesi'nin ardından Fransa, Almanya ve İngiltere liderlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dörtlü Zirve gerçekleştireceğini bildirdi.

Sözcü Kalın, Barış Pınarı Harekatı ardından mutabakat yapılan ABD ve Rusya'ya anlaşmaların gereğini yerine getirme çağrısını yineledi.


ABD'nin yasa dışı Yahudi yerleşimleri kararına da değinen Kalın, "Uluslararası hukuku ve Filistinlilerin hakkını ayaklar altına alan açıklamayı reddediyoruz" dedi.


Kalın, siyanürün satışı ile ilgili yeni bir düzenlemenin yapılacağını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kabine toplantısı sonrasında açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kabine toplantısı sonrasında açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcücü İbrahim Kalın kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Kalın'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Barış Pınarı Harekatı'nın başarısını gölgeleyecek spekülasyonlardan uzak durulmalı.

Türkiye ittifakın temel prensiplerine bağlıdır. Fakat öncelikler konusunda zihni berraklık içinde olmak gerekiyor.

Cumhurbaşkanımızın 13 Kasım'da gerçekleştirdiği ziyaretin bizim açımızdan başarılı geçtiğini ifade etmek isteriz. Sayın Cumhurbaşkanımız tabloyu net bir şekilde ortaya koymuştur. Sayın Trump'la ikili konular etraflı bir şekilde ele alınmıştır. S-400'den F-35'e kadar açık ve samimi biçimde ele alınmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın 5 senatörle yaptığı görüşmede Türkiye'de beklentileri, güvenlik kaygıları açık bir şekilde ifade edilmiştir. Dolayısıyla toplantı öncesi 'radikal kopuş olacak' beklentilerin boşa çıktığını söyleyebiliriz. Egemenlik hakları çerçevesinde ABD ile ilişkilerimizde eşit anlayışta temel prensibi oluşturmaktadır.

İbrahim Kalın: Fransa, Almanya ve İngiltere liderleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dörtlü Zirve gerçekleştirecek
OYNAT 00:59
İbrahim Kalın: Fransa, Almanya ve İngiltere liderleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dörtlü Zirve gerçekleştirecek
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Kalın, NATO Zirvesi'nin ardından Fransa, Almanya ve İngiltere liderlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dörtlü Zirve gerçekleştireceğini bildirdi.


Erdoğan Londra'ya gidecek

Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi imkan ve kabiliyetleriyle geliştirdiği bu harekat, terör devletine çok ciddi bir darbe vurulduğunu mutlaka tarih yazacaktır. Harekatın başarısını ve sonrasında elde ettiklerimizi gölgeleyecek spekülasyondan uzak durulması gerekiyor. Uluslararası arenada bu çerçevede 3-4 Aralık'ta Londra'da NATO zirvesi gerçekleştirilecek. Sayın Cumhurbaşkanımız bu zirvede birtakım tespit, değerlendirme ve suçlamaların olduğu ortamda ciddi bir hazırlık yaparak gidecektir. NATO'nun 21. yüzyıldaki konumu, pozisyonu, öncelikleri bakımından bir zihni berraklığın olması gerekiyor. Bu zirvenin NATO'nin geleceğine ilişkin daha berrak, aydınlık bir tablonun çıkmasına vesile olmasını ümit ediyoruz.

Cumhurbaşkanlığı Sözcücü İbrahim Kalın: YPG DEAŞ'ın geri gelmesini istiyor
OYNAT 01:12
Cumhurbaşkanlığı Sözcücü İbrahim Kalın: YPG DEAŞ'ın geri gelmesini istiyor
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı Sözcücü Kalın, 'Aslında YPG, DEAŞ'ın geri gelmesini istiyor. DEAŞ'ın sonlanmasını istemiyor, bunu kendini meşrulaştıracağı bir araç olarak kullanmak istiyor' dedi.


ABD ve Rusya'ya mutabakat çağrısı

Avrupalı mevkidaşlarımızın önerisi bu zirvenin bir defalığına mahsus olmak değil düzenli olarak yapılamsı önerileri var. Prensipte böyle bir platformun etkin şekilde kullanılmasının iyi olacağı kanaatindeyiz. Suriye Milli Ordusu unsurlarının bölgede güvenlik ve istikrar çalışmalarının devam ettiğini belirtmek istiyorum. Sahada tahrik ve tacizlerin olduğunu hep birlikte görüyoruz. 17 Ekim-22 Ekim anlaşmalarının muhatabı olan ABD ve Rusya Federasyonu'na mutabakat şartlarının yerine getirmesini yineliyoruz.

Cumhurbaşkanlığı Sözcücü Kalın: Barış Pınarı Harekatı'nın başarısını gölgeleyecek spekülasyonlardan uzak durulmalı
OYNAT 01:04
Cumhurbaşkanlığı Sözcücü Kalın: Barış Pınarı Harekatı'nın başarısını gölgeleyecek spekülasyonlardan uzak durulmalı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı Sözcücü Kalın, 'Barış Pınarı Harekatı ile ilgili çarpıtma çalışmalarını da izliyoruz. Barış Pınarı Harekatı'nın başarısını gölgeleyecek spekülasyonlardan uzak durulmalı' ifadelerini kullandı.


Teröre karşı tam uyum

Aynı şekilde sınırlarımızın içerisinde Kıran harekâtları devam etmekte. Aynı anda Irak, Suriye ve Türkiye Cumhuriyeti topraklarında birbiriyle koordineli ama farklı harekât yürütülüyor. PKK terör örgütüne, Suriye'deki uzantılarına karşı, DEAŞ'a karı çok ciddi neticelerin alındığını çok net görüyoruz. İlgili kurumlarımız tam bir uyum içerisinde bir çalışma yürütüyorlar, neticelerini de sahada görüyoruz.

Filistin açıklaması

Batı Şeria'da, Kudüs'te, Gazze'de veya başka bir yerde Filistin topraklarının işgal edilmesini hiçbir şekilde kabul etmediğimizi ve Filistin halkı özgürleşene kadar, iki devletli çözüm hayata geçirilene kadar da Filistin halkının haklı ve meşru davasında onların yanında olacağımızı ifade etmek istiyorum.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Siyanür kullanılarak yapılan eylem toplu intihar değil cinayettir
OYNAT 01:39
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Siyanür kullanılarak yapılan eylem toplu intihar değil cinayettir
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Kalın, siyanürle gerçekleşen ölümlere de değindi, 'Bu toplu bir intihar değil, cinayettir. Bunu yapan kişi bir cinayet işlemiştir. Bu hadiselerin yaşanmaması için de bakanlık ve birimlerimizi harekete geçirmiş durumdayız' dedi.


Siyanüre yeni düzenleme

Bu toplu bir intihar değil bir toplu cinayettir. Bunu yapan kişi bir cinayet işlemiştir. Bu hadiselerin yaşanmaması için de bakanlık ve birimlerimizi harekete geçirmiş durumdayız. Siyanür kolaylıkla ulaşılan bir kimyasal bir düzenleme yapılacak erişim ve takip sistemi kurulacak.

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