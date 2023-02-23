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Sözcü TV depremde yakınını kaybeden çalışanını işten çıkardı: Uyum sağlayamadı

Kahramanmaraş merkezli deprem tüm Türkiye'yi sarstı. Depremde kuzenini kaybeden gazeteci Sinem Nazlı Demir, CHP'ye yakınlığı ile bilinen Sözcü gazetesinin yeni kurduğu televizyon kanalı Sözcü TV tarafından 'uyum sağlayamadığı' gerekçesiyle işten çıkarıldı. Sosyal medya hesabından duruma tepki gösteren Demir, "Yeni bir kanal heyecanlıyla girdiğim Sözcü TV'den, depremde kuzenimi kaybettiğim hafta 'uyum sağlayamadığım' gerekçesiyle kovuldum" dedi.

16:59 . 23/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Sözcü TV çalışanı gazeteci Sinem Nazlı Demir

Sözcü TV çalışanı gazeteci Sinem Nazlı Demir

CHP'ye yakınlığı ile bilinen Sözcü TV depremde kuzenini kaybeden çalışanı Sinem Nazlı Demir'i işten çıkardı. Gazeteci Demir'in acısını hiçe sayan Sözcü TV, işten çıkarılmasına gerekçe olarak uyum sağlayamadığını belirtti.


'İŞÇİ EMEĞİ NEREDE?'

Sosyal medya hesabından duruma tepki gösteren gazeteci Sinem Nazlı Demir, "Mevcut işimi bırakarak yeni bir kanal heyecanlıyla girdiğim Sözcü TV'den, depremde kuzenimi kaybettiğim hafta 'uyum sağlayamadığım' gerekçesiyle kovuldum. Hak, işçi emeği, adalet? Neredesiniz?" ifadelerini kullandı.

Demir’e 16 Şubat’ta yazılı olarak ’Hizmet akdiniz (…) işe uyum sağlayamama nedeniyle iş yerimizden deneme süreniz içerisinde feshedilmiştir’ bildirimi yapılmış.


#Sözcü Gazetesi
#Sözcü TV
#Sinem Nazlı Demir
#Deprem
1 saat önce
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Sözcü TV depremde yakınını kaybeden çalışanını işten çıkardı: Uyum sağlayamadı
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