Sözcü TV Fatih Portakal'la anlaştı: Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Yılmaz Özdil'i istifa ettirmişlerdi

Yılmaz Özdil Fatih Portakal
Yayın hayatına yeni başlayan Sözcü TV'de akşam ana haber bültenini bir süre önce Fox TV'den ayrılan Fatih Portakal sunacak. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Portakal, "Bir de benden duyun istedim. Sözcü TV ile anlaştık. 20 Mart akşamı ana haberde sizlerle birlikte olacağız. Bir kez daha İstanbul yapmakta fayda var. Güzel olacak diye düşünüyorum. Ana haberle karşınızda olacağım. Her zamanki bültenimizi yapacağız, Türkiye'nin haberlerini paylaşacağız. En önemlisi de konuşacağız; yani konuşturan ve konuşacağımız bir bülten olacak. Güzel de bir yol olacak diye düşünüyorum" dedi.
'Akşener'i destekleyince gönderdiler'
Sözcü TV’nin kurucularından olan Yılmaz Özdil, henüz bir hafta olmuşken görevini bırakmıştı. Özdil, ayrılığa sebep olarak CHP’yi göstermişti. Kendisine karşı bir kampanya başlatıldığını dile getiren Özdil, bunun Meral Akşener’e yönelik kullandığı destek sözlerinden dolayı yaşandığını iddia ederek, "Doğma büyüme bir CHP'li olarak, bu kampanyaya parti kaynaklarının harcanmasına gerçekten üzüldüm. CHP'nin parasına yazık kardeşim." ifadelerini kullandı.