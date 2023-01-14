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POLİTİKA

Sözcü ve Özgür Özel'in iddialarına Bakan Soylu'nun danışmanı Emin Şen'den sert tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun danışmanı Emin Şen, Sözcü gazetesi ile CHP'li Özgür Özel’in kendisiyle ilgili iddialarına çok sert tepki gösterdi. Konuya ilişkin açıklama yapan Şen, "Oray Eğin’in iftirasına ironi ile verilen cevabı alıp Anıtkabir manipülasyonu yapmak alçaklıktır." ifadelerini kullandı. FETÖ'nün operasyonlarına sessiz kalmadığı için hedef gösterildiğini vurgulayan Şen, söz konusu manşetlerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde hazırlandığını da belirtti.

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Haber Merkezi Diğer
Sözcü ve Özgür Özelin iddialarına Bakan Soylunun danışmanı Emin Şenden sert tepki
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun danışmanı Emin Şen.

CHP yanlısı bir çizgide yayın yapan Sözcü gazetesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun danışmanı Emin Şen ile ilgili bir habere imza atmış ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel söz konusu iddiaları gündeme taşımıştı. Bakan Soylu'nun danışmanı Emin Şen'den iddialarla ilgili çok sert bir açıklama geldi.

"REZİL OLUNCA BAŞKA BİR YALANA SARILDI"

CHP'li Özgür Özel'in "Hayati tehlikem var" diyerek 'trollük' yaptığını ve bu yöntemle Türkiye'yi aldattığına dikkat çeken Emin Şen, "Üç gün önce, açıklayacaklarımla ilgili hayati tehlikem var diyerek tüm Türkiye’yi açıklamasına kilitlemeye çalışan tam tabiriyle 'trollük' yapan Özgür Özel topluma karşı rezil olunca başka bir yalana sarıldı." ifadelerini kullandı.

"İRONİK CEVABI ALIP MANİPÜLASYON YAPMAK ALÇAKLIKTIR"

Gazeteci Oray Eğin'in silmek zorunda kaldığı "Anıtkabir'in yakılacağı" iftirasına verilen cevap üzerinden kendisinin hedef yapıldığını belirten Emin Şen, "Bütün açıklamasını bir sosyal medya danışmanına ve tamamen yalanlara dayandıran bu zat şimdi de 10 yıl önce, yine Haydarpaşa yangınında hükümete yönelik Oray Eğin’in iftirasına sosyal medyada ironi ile verilen ve Eğin’in tweetini silmek zorunda kaldığı cevabı alıp Anıtkabir manipülasyonu yapmak alçaklıktır, büyük balon elimizde patladı, 'troll' gazetelerimizle 'buradan yürüyelim' çirkefliğidir." ifadelerine yer verdi.

"FETÖ'NÜN OPERASYONLARINA SESSİZ KALMADIĞIMIZ İÇİN HEDEF GÖSTERİLDİK"

FETÖ'ye sessiz kalmadığı için Selam-Tevhid kumpasında sanık olarak yargılandığını ve bu operasyonların Sözcü gazetesi tarafından manşetle desteklendiğini hatırlatan Emin Şen, "10 yıl önce FETÖ'cü Emre Uslu’nun attığı tweetle 'cemaate' hakaret ettiğimiz ve FETÖ'nün sosyal medyada yaptığı operasyonlara bu milletin evladı olarak sessiz kalmadığımız için iş adresimiz hedef gösterilen, yine bizi Selam Tevhid davasında sanık yapan, FETÖ'nün yaptıklarını manşete taşımak o günlerde hükümetin gitmesi için FETÖ'yü destekleyen Sözcü gazetesine yakışır…" tepkisinde bulundu.

"İBB'DE HAZIRLANIYOR"

Manşetlerin İBB'de hazırlandığını belirten Şen, "Bu manşetlerin, asıl görevini yapmaktan aciz suyun başında olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde hazırlandığı da ayrı bir tartışma konusudur." dedi.

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