Sözcü Yazarı Aytunç Erkin: İmamoğlu Tunceli'de bir 'deneme' yaptı

Tunceli'ye ziyarette bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kameralar önünde Kılıçdaroğlu'nu aramıştı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik başlatılan değişim hareketine öncülük eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz hafta Tunceli'ye ziyarette bulundu.
İmamoğlu'nun, değişim tartışmaları devam ederken Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'yi ziyaret etmesi ve kameralar önünde CHP liderini araması 'manidar' olarak yorumlandı.
Sözcü Yazarı Erkin: Tunceli'de bir deneme yapıldı
"Önümüzdeki hafta sert bir açıklama gelebilir"
Erkin, İmamoğlu'nun kameralar önünde Kılıçdaroğlu'nu aramasına ilişkin ise şunları söyledi: