Sözcü Yazarı Aytunç Erkin: İmamoğlu Tunceli'de bir 'deneme' yaptı

"İBB'ye yakın isimler, 'Kemal Bey'in memleketine yapılan bir ziyaret. Annesi ve babasının adının verildiği bir tesis açıyorsunuz, nezaketen aranması normal. Ancak önümüzdeki hafta 'lider değişmeli' gibi sert bir açıklama da gelebilir' değerlendirmesi yaptılar."