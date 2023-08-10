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Sözcü Yazarı Aytunç Erkin: İmamoğlu Tunceli'de bir 'deneme' yaptı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun değişim tartışmaları devam ederken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'ye ziyarette bulunması 'manidar' olarak yorumlanmıştı. Sözcü yazarı Aytunç Erkin, İmamoğlu'nun Tunceli ziyaretine ilişkin İBB kaynaklarından edindiği bilgileri paylaştı. Erkin, "Kılıçdaroğlu'na verilen desteğin net olduğu Tunceli'de bir 'deneme' yapıldı. Burada İBB Başkanı'na bir tepki gelmediği test edildi. Tam tersi İmamoğlu çevresi 'ilgi güzeldi' değerlendirmesi yaptı" ifadelerine yer verdi.

11:13 . 10/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Tunceli'ye ziyarette bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kameralar önünde Kılıçdaroğlu'nu aramıştı.

Tunceli'ye ziyarette bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kameralar önünde Kılıçdaroğlu'nu aramıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik başlatılan değişim hareketine öncülük eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz hafta Tunceli'ye ziyarette bulundu.

İmamoğlu'nun, değişim tartışmaları devam ederken Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'yi ziyaret etmesi ve kameralar önünde CHP liderini araması 'manidar' olarak yorumlandı.

Sözcü Yazarı Erkin: Tunceli'de bir deneme yapıldı

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, son yazısında İmamoğlu'nun Tunceli ziyaretine ilişkin edindiği bilgileri paylaştı. Erkin
, "Kılıçdaroğlu'na verilen desteğin net olduğu Tunceli'de bir 'deneme' yapıldı. Burada İBB Başkanı'na bir tepki gelmediği test edildi. Tam tersi İmamoğlu çevresi 'ilgi güzeldi' değerlendirmesi yaptı"
ifadelerine yer verdi.

"Önümüzdeki hafta sert bir açıklama gelebilir"

Erkin, İmamoğlu'nun kameralar önünde Kılıçdaroğlu'nu aramasına ilişkin ise şunları söyledi:

"İBB'ye yakın isimler, 'Kemal Bey'in memleketine yapılan bir ziyaret. Annesi ve babasının adının verildiği bir tesis açıyorsunuz, nezaketen aranması normal. Ancak önümüzdeki hafta 'lider değişmeli' gibi sert bir açıklama da gelebilir' değerlendirmesi yaptılar."


#Ekrem İmamoğlu
#Aytunç Erkin
#Tunceli
#Kemal Kılıçdaroğlu
39 dakika önce
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