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POLİTİKA

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'ten Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri: Bu mu liyakat

Güçlendirilmiş parlamenter sistem toplantısına katılan Sözcü Gazetesi Yazarı Deniz Zeyrek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun korumalarının üzerine yürüdüğünü anlattı. CHP liderine sert sözlerle eleştiren Zeyrek, "CHP'li danışman üzerime yürüdü, sanırsınız korumayla bir olup beni oracıkta dövecekler, cürete bak" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Diğer
Sözcü yazarı Deniz Zeyrekten Kılıçdaroğluna sert eleştiri: Bu mu liyakat
Deniz Zeyrek - Kemal Kılıdaroğlu

Millet İttifakı'nın güçlendirilmiş parlamenter sistemi açıkladığı toplantıyı takip eden Sözcü Gazetesi Yazarı Deniz Zeyrek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ağır eleştirilerde bulundu. Kılıçdaroğlu'nun danışmanının üzerine yürüdüğünü anlatan Zeyrek, "Sayın Kılıçdaroğlu hep 'liyakat' diyor ya. Bu konuda önce çuvaldızı kendine batırmalı" dedi.

'MUHATAP DAHİ OLMAMIŞTIM'

Zeyrek, geçtiğimiz günkü toplantının yaklaşık beş yıldır davet edildiği ilk etkinlik olduğunu söyledi. "Aynı dönemde, CHP'ye küfreden birçok gazetecinin davet edildiği, benim çağrılmadığım onlarca CHP toplantısı olmuştu" diyen Zeyrek, "Bu yasakların mimarı olan CHP'li danışmanlara hak ettikleri mesafeyi koymuş, kendileriyle muhatap dahi olmamıştım" ifadelerini kullandı.

Habertürk'te gergin anlar: Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp canlı yayını terk etti
OYNAT 01:34
Habertürk'te gergin anlar: Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp canlı yayını terk etti
Habertürk TV'deki Türkiye'nin Nabzı programında Mete Yarar ile Deniz Zeyrek arasında gerginlik yaşandı. Mete Yarar'ın, Deniz Zeyrek'e ''Gece 12'den sonra kabağa dönüşüyor'' sözleri üzerine Deniz Zeyrek, ''Fareye dönüşmekten iyidir'' diyerek tartışmanın fitilini ateşledi. Bu tartışma üzerine Yarar, ''Bana bir daha hayvan benzetmesi yaparsa Zeyrek ile kafa kafaya gelirim. Edep dersi verdiğin adama bak yahu. Geçen hafta bize edep dersi veriyordun değil mi. Bir daha senin olduğun programa çıkan...'' ifadelerini kullanarak stüdyoyu terk etti.


KILIÇDAROĞLU'NUN KORUMASI ÜZERİNE YÜRÜMÜŞ!

"Altılı zirvede, istemeden bir CHP'li danışmanla muhatap olmak zorunda kaldığını" kaydeden Zeyrek, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Bu durumdan duyduğum rahatsızlığı kendisine yansıttım. Aman Allah'ım, beyefendi tam bir kabadayı çıktı. 'Sen kimsin' diye bağırmalar, yanında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir koruması olduğu halde arkamdan gelip, üstüme yürümeler... Sanırsınız korumayla bir olup beni oracıkta dövecekler. Cürete bak!"

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ: BU MU LİYAKAT?

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Zeyrek, şu ifadeleri kullandı: "Sayın Kılıçdaroğlu hep 'liyakat' diyor ya... Bu konuda önce çuvaldızı kendisine batırmalı. AK Parti'nin sistemin dışına ittiği, işsiz bıraktığı, ağır bedeller ödemiş o kadar nitelikli, deneyimli duayen gazeteci dururken, kendisinin bu tercihi insana 'bu mu liyakat' dedirtiyor. "

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