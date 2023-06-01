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Sözcü yazarı İsmail Saymaz: Kılıçdaroğlu seçmeni yatıştırmak için kelle alıp atama yapacak

Seçim hezimetine rağmen CHP Genel Başkanlığı görevine devam edeceği mesajını veren Kemal Kılıçdaroğlu tepkileri üzerine çekmeye devam ediyor. CHP Kurultay öncesi parti yönetiminde revizyona gidecek. Sözcü yazarı İsmail Saymaz Kılıçdaroğlu'nun CHP liderliğinden ayrılmayacağını belirterek, "Seçmeni yatıştırmak için kimi kelleleri alıp kimi atamalar yapacak. Bugün MYK üyeleri Kılıçdaroğlu'nun elini rahatlatmak için istifalarını sunacak. Pazartesi yeni MYK üyeleri seçilecek" ifadelerini kullandı.

11:42 . 1/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu- İsmail Saymaz

Kemal Kılıçdaroğlu- İsmail Saymaz

Türkiye tarihi seçimi geride bıraktı. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 52,18 oy oranıyla zafer kazanırken, Ankara'da hareketli günler başladı. Bir yandan yeni kurulacak Kabine merak edilirken diğer yandan gözler kurultay hazırlığındaki muhalefet partilerinde.

Kılıçdaroğlu devam mesajı verdi

Kaybedilen seçim sonrası Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanlığı görevine devam edeceği mesajını verdi. Parti içinde değişim talebi yükselirken Kılıçdaroğlu, kurultay öncesi parti merkez yürütme kurulunu ardından da parti meclisini toplama kararı aldı. CHP içindeki çatırdama devam ederken, Sözcü yazarı İsmail Saymaz bugünkü köşesinde dikkat çeken kulis bilgileri verdi.

'Ben Kemal gitmiyorum'

'Ben Kemal gitmiyorum' başlıklı yazıda şu ifadeleri kullandı: "Kılıçdaroğlu'nun CHP liderliğinden ayrılmayacağı artık anlaşılmış oldu.

Ancak CHP lideri, seçmeni yatıştırmak için kimi kelleleri alacak, kimi atamalar yapacak. Bugün Merkez Yürütme Kurulu üyeleri Kılıçdaroğlu'nun elini rahatlatmak için istifalarını sunacak. Pazartesi günü Parti Meclisi'nde yeni MYK üyeleri seçilecek. Sular durulur mu?

Sanmam. Bir MYK üyesi mağlubiyeti şu dört nedenle açıklıyor:

'PKK ile işbirliği suçlaması'

Kazanacak aday söylemi, İYİ Parti'nin Altılı Masa'dan kalkması, milletvekili listeleri ve ittifaka fazla kontenjan verilmesi, PKK ile işbirliği suçlaması, MYK üyesi, “PKK algısını görmemize ve partiyi uyarmamıza rağmen birinci turda cevap verilmedi” diyor. Bir başka ağır top yedi cumhurbaşkanı yardımcısından oluşan modeli sorumlu tutuyor."



#İsmail Saymaz
#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
#Ekrem İmamoğlu
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