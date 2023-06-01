CHP'li Muharrem Erkek Kılıçdaroğlu ile olan fotoğrafını kaldırdı

Muharrem Erkek - Kemal Kılıçdaroğlu
CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, milletvekili
Muharrem Erkek
, "Hak, hukuk, adalet" notuyla paylaştığı Kılıçdaroğlu ile olan fotoğrafını, eski olduğu için yanlış yorumlandığını öne sürerek kaldırdı.
Paylaştığı fotoğrafın önceden çekildiğini belirten Erkek,
“Genel Başkanımıza sevgi ve saygımı gösteren ESKİ bir fotoğraf paylaşımım ‘YENİ bir fotoğraf’ algısıyla farklı tepkilere neden oldu. Bu nedenle kaldırdım. Hakaret içermeyen eleştirileri de dikkate aldığımızı bilin isterim”
dedi.
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1 saat önce