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CHP'li Muharrem Erkek Kılıçdaroğlu ile olan fotoğrafını kaldırdı

CHP'li Muharrem Erkek, dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile paylaştığı fotoğrafı gelen tepkiler üzerine kaldırdı.

11:19 . 1/06/2023 Perşembe
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Muharrem Erkek - Kemal Kılıçdaroğlu

Muharrem Erkek - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, milletvekili
Muharrem Erkek
, "Hak, hukuk, adalet" notuyla paylaştığı Kılıçdaroğlu ile olan fotoğrafını, eski olduğu için yanlış yorumlandığını öne sürerek kaldırdı.
Paylaştığı fotoğrafın önceden çekildiğini belirten Erkek,
“Genel Başkanımıza sevgi ve saygımı gösteren ESKİ bir fotoğraf paylaşımım ‘YENİ bir fotoğraf’ algısıyla farklı tepkilere neden oldu. Bu nedenle kaldırdım. Hakaret içermeyen eleştirileri de dikkate aldığımızı bilin isterim”
dedi.

Özgür Özel seçimden önce söylemişti: "Seçimi kaybederseniz yapamıyorsunuz demektir"
Özgür Özel seçimden önce söylemişti: "Seçimi kaybederseniz yapamıyorsunuz demektir"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 12. mağlubiyetini aldı. CHP’liler dahil tüm Türkiye istifa açıklamasını beklerken kameraların karşısına geçen Kılıçdaroğlu, sinirli şekilde “Mücadele vermeye devam edeceğim. Yürüyüşümüz sürecek, biz buradayız” diyerek genel başkanlığa devam mesaj verdi. Genel başkan tarafından yapılan bu açıklama akıllara CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in seçim öncesi katıldığı bir programı getirdi. Yayında Özel Cumhuriyetin 100. yılında yapılacak seçim hakkında "Kaybedince devam etme işi zor hakikaten. Olacak bir şey değil Erdoğan hala iktidarsa, biz bu işi başarmadıysak benim kendimi sorguluyor olmam lazım" ifadelerini kullanmıştı.


#Muharrem Erkek
#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
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