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Ekonomi

Kılıçdaroğlu dev sektörü hedef almıştı: Seçim sonrası toparlanma başladı

Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonrası Rusya'dan 'Türkiye turlarına' yoğun bir talep yaşanıyor. Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Türkiye'deki seçimlerin ardından tur taleplerinde yüzde 50 seviyelerinde artış olduğunu bildirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçim öncesi Rusya'ya yaptırım tehdidinde bulunmuştu.

10:45 . 1/06/2023 Perşembe
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Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu
’nun “İktidara gelirsem Rusya yaptırımlarına dâhil olacağız” söylemiyle kayıp yaşayan turizm sektörü seçimlerinden ardından hızla toparlanmaya başladı.

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Türkiye'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Rusların Türkiye turlarına taleplerinde artış yaşandığını açıkladı. Söz konusu artışların yüzde 50 ila 40 arasında olduğu belirtildi.

Seçim sonrası Rusya'dan Türkiye'ye talep yağıyor

Türkiye'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin tamamlanmasının ardından Rusya'da Türkiye'ye tur taleplerinde artış görüldü. Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) tarafından yapılan açıklamada, cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası Rusların Türkiye turu rezervasyonlarında artış görüldüğü belirtilerek, "Türkiye'deki seçimlerin ardından sonuçları inceledik. Önceki dönemlerle karşılaştırıldığında pazartesi günü tur taleplerinde yüzde 50, salı günü de yüzde 40 artış oldu" ifadesi kullanıldı.

"Türkiye lider konumda"

Rusların Türkiye'ye yapılan tur paketlerine olan ilgisinin sadece cumhurbaşkanlığı seçimleriyle bağlantılı olmadığı da eklenen açıklamada, "Eğitim sezonunun tamamlanacak olması ve yaz sezonunun açılması da bu artışta önemli faktörler arasında" ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin Rus turistler açısından öneminden bahsedilerek, "Türkiye, yaz sezonunda yine popüler ülkeler arasında lider konumda" denildi.



#Kemal Kılıçdaroğlu
#Rusya
#turizm
14 dakika önce
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