Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in Bodrum'daki arsa ve evi deniz kenarına 'kaydı' iddiası

Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdiln'in Bodrum'da denize sıfır bir dönümlük arazi üstüne kurulu eviyle ilgili çok çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

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Kağıt üstünde yer değiştirildi

Yılmaz’ın Özdil’in evinin üzerine kurulu olduğu arsanın satın alındığında kayıtlara göre deniz kıyısında olmadığı, 'parsel kaydırma' işlemiyle kağıt üstünde yerinin değiştirildiği öğrenildi.

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Değeri 6-7 milyon dolar

Takvim gazetesi yazarı Zafer Şahin'in aktardığı bilgiye göre, arsanın değeri kaydırma işleminden sonra 6-7 milyon dolar seviyesine yükseldi.

Diğer arsalar yana kaydırıldı

Kaydırma ile aradaki yolu da aşan arsa denizle birleşirken, arsası normalde deniz kenarında olan vatandaşların arsaları ise yana kaydırıldı.

Bodrum'da büyük tepki topladı

Diğer yandan konuyla ilgili haber yapan Ege Alternatif gazetesi, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın gözde turizm ilçesindeki kaçak yapılaşmaya karşı çalışmalarına ile dikkat çekerek “Gündeme gelen 'parsel kaydırma' iddiaları kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu.