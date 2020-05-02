Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in Bodrum'daki arsa ve evi deniz kenarına 'kaydı' iddiası

Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdiln'in Bodrum'da denize sıfır bir dönümlük arazi üstüne kurulu eviyle ilgili çok çarpıcı bir iddia gündeme geldi.
Kağıt üstünde yer değiştirildi
Yılmaz’ın Özdil’in evinin üzerine kurulu olduğu arsanın satın alındığında kayıtlara göre deniz kıyısında olmadığı, 'parsel kaydırma' işlemiyle kağıt üstünde yerinin değiştirildiği öğrenildi.
Değeri 6-7 milyon dolar
Takvim gazetesi yazarı Zafer Şahin'in aktardığı bilgiye göre, arsanın değeri kaydırma işleminden sonra 6-7 milyon dolar seviyesine yükseldi.
Diğer arsalar yana kaydırıldı
Kaydırma ile aradaki yolu da aşan arsa denizle birleşirken, arsası normalde deniz kenarında olan vatandaşların arsaları ise yana kaydırıldı.
Bodrum'da büyük tepki topladı
Diğer yandan konuyla ilgili haber yapan Ege Alternatif gazetesi, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın gözde turizm ilçesindeki kaçak yapılaşmaya karşı çalışmalarına ile dikkat çekerek “Gündeme gelen 'parsel kaydırma' iddiaları kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu.
- Üstelik arsa sahibi muhalif bir yazar ve gazeteci. Arsa sahibin usta yazar ve Gazeteci Yılmaz Özdil olduğu anlaşıldı. Söz konusu arsa ise Bittez Mahallesi Aktur Sitesi yerleşkesinde” ifadelerine yer verdi.