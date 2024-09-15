Sözcü'den ''Kelime-i Şehadet'' yalanı: Diyanet İşleri Başkanlığı hukuki süreç başlattı

"Kelime-i Şehadet “Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın kulu ve Resûlü olduğuna şahitlik ederim’’ anlamına geliyor. Diyanet’in sitesinde de “Eşhedü en lâ ilâhe illâllâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Resûlüh” biçiminde yer alıyor. Erbaş ise Kelime-İ Şehadet’i, “Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden resûlüh” olarak ifade etti.