Sözcü'den ''Kelime-i Şehadet'' yalanı: Diyanet İşleri Başkanlığı hukuki süreç başlattı

Sözcü Gazetesinden ''Kelime-i Şehadet'' yalanı: Diyanet hukuki süreç başlattı
Diyanet'ten yapılan açıklamada, Başkan Ali Erbaş'ın 6 Eylül'de Yalova'da cami açılışında yaptığı konuşmasına atıfta bulunarak
"Diyanet İşleri Başkanı Kelime-i Şehadet'i kestirmeden okudu"
başlığıyla Sözcü Gazetesinde yayımlanan habere ilişkin açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.
Söz konusu haberin, "yalan olduğunun" ifade edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:
- "Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş'ın Yalova'da 6 Eylül'de bir cami açılışında 'Eşhedü enlailahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Rasulüllah' cümlelerini ezanda geçtiği şekliyle anlattığı konuşması, önü arkası kesilerek, önce bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılmıştır. Sözcü gazetesi ise sosyal medyada yer alan çarpıtılmış görüntüler üzerinden hazırladığı haberi hiçbir araştırma yapmadan bugünkü nüshasında manşetten yayınlamıştır. Yanıltıcı, iyi niyet taşımayan, maksatlı şekilde hazırlandığı açık olan haber ve sosyal medya paylaşımları ile ilgili Sözcü gazetesi ve paylaşan sosyal medya hesapları hakkında hukuki yollara başvurulacaktır. Sayın Başkanımızın konuşmasının orijinal videosu açıklamayla birlikte basın kuruluşlarımıza gönderilmiştir."
Ne olmuştu?
Ne olmuştu?
Sözcü Gazetesi, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş, Yalova’da yapımı tamamlanan Hz. Ali Camii ve Vasfiye Turna Hafızlık Yatılı Kuran Kursu’nun açılışında Kelime-i Şehadet’i yanlış okuduğuna dair bir haber paylaşmış, ve tüm mecralarda yayınlamıştı.
Yayınlanan haberde şu ifadeler kullanıldı;
"Kelime-i Şehadet “Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın kulu ve Resûlü olduğuna şahitlik ederim’’ anlamına geliyor. Diyanet’in sitesinde de “Eşhedü en lâ ilâhe illâllâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Resûlüh” biçiminde yer alıyor. Erbaş ise Kelime-İ Şehadet’i, “Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden resûlüh” olarak ifade etti.
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1 hour ago