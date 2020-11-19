Sözcü'den yalan haber: Rektörü karalamak için oğlunu sınava sokup üstüne atamasını yaptılar

Sözcü Gazetesi'nde 18 Kasım 2020 tarihinde Ali Ekber Ertük imzasıyla çıkan "Rektör babanın talihli oğlu" başlıklı haberi yalan çıktı.

İstanbul’daki Marmara Üniversitesi Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Araştırma Enstitüsü, araştırma görevlisi almak için sınav açtığını ileri süren Sözcü Gazetesi, değerlendirme sınavına 7 adayın girdiğini ancak tek bir kişi kazandığını ileri sürdü. O kişinin de Fatih Sultan Mehmet (FSM) Üniversitesi Rektörü Muhammed Fatih Andı’nın oğlu Ahmet Fatih Andı olduğu iddia edildi.

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Konuyla alakalı Twitter hesabından açıklama yapan Andı, “İddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Haber metni, Sözcü hempâsı başka haber platformlarında ekleme, çıkarmalarla yeniden tedavüle sokulmuş ve olay daha da çarpıtılmıştır. Sınava bile girmeden, Sözcü ve sosyal medya hesapları üzerinden sınavın yapıldığı, benim kazandığım şeklinde verilmiştir” ifadelerini kullandı.

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Sözcü Gazetesi'nde yayınlanan haber.

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Sınava bile girmeden ataması yapıldı

Öte yandan yazılı bir açıklama yapan Andı, konuya açıklık getirerek hukuki süreç başlattığını duyurdu:

18. 11. 2020 tarihinde Sözcü Gazetesi'ne ait internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden sabah 06.00'da ALİ EKBER Ertürk imzasıyla paylaşılan haber-yazı ile 12.21'de eksisozluk.com'da “partizan solcu” rumuzlu kullanıcı tarafından paylaşılan gönderi ve müteakip gönderilerdeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Haber metni, Sözcü hempâsı başka haber platformlarında ekleme, çıkarmalarla yeniden tedavüle sokulmuş ve olay daha da çarpıtılmıştır. Ardından TGRT kanalının “Yedi kişi sınava girdi, bir kişi kazandı” şeklinde yaptığı yorum, diğer haber kaynaklarının agresif üslubu ve sosyal medya sayfalarında yapılan kin ve hakaret içerikli yorumlar bu görüntünün ardında başka bir çarkın döndürülmeye çalışıldığını göstermektedir.

Bu garazkâr tutum ve ithamlarda öne çıkan yalan ve çarpıtmalara cevabım şudur:

- Marmara Üniversitesinin Araştırma Görevlisi kadrosuna şartları tutan herkes gibi müracaat ettim. Bu müracaatım öncesinde ve sonrasında babamın, bir başka üniversitenin rektörü olarak, Marmara Üniversitesi yönetimi ile tek kelimelik bir görüşmesi veya müdahalesi olmamıştır. Buna rağmen konunun Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ile ilişkilendirilmesi, olayın arkasındaki hesap ve niyetlerin dışa vurulmasıdır.

- Ben Marmara ve Medeniyet Üniversitelerinin açtığı başka kadrolara da başvurdum ve sınavlara katıldım. Bir kayırmacılık teşebbüsü olsaydı onlarda olurdu.

- Sözcü’deki yazı çarpıtmalarla doludur. Üniversite camiası bilir ki, “öndeğerlendirme sınavı” diye bir sınav yoktur. Müracaatlar ilgili birim tarafından değerlendirilir, uygun adaylar sınava çağrılır. Fakat haber metni, adayların “öndeğerlendirme sınavı” sonucu elendiklerini söylemektedir. Bu, konuyu bilmeyen geniş kitlelerin yanıltılmasına yönelik bir ifadedir.

- Öndeğerlendirme listesinde, üniversitelerce hep yapıldığı üzere, diğer adayların zaten asgari başvuru şartı olan ALES yeterliliğini sağlayamadıkları veya çift anadal öğrenimin bulunmaması vb eksiklikler dolayısıyla sınava çağrılmaması, açık ve şeffaf bir tablonun neticesidir.

- En önemlisi ise, ben daha sınava bile girmeden, başta Sözcü olmak üzere haber kaynaklarının sınavdan önce sınavın yapıldığı ve benim kazandığım, atanmamın bile yapıldığı iddialarıyla haberi vermesi, TGRT’nin ise olan bitenden habersiz, yedi kişinin sınava girdiği ve kazandırılmadığı şeklindeki ciddiyetsiz, çarpık ve art niyetli tutum ve ifadelerle ve beni değil FSM Üniversitesi Rektörü olan babamı öne çıkararak vermeleridir. Zira gariptir ki, sınav 18.11.2020 günü 15.00-17.00 arasında yapıldı. Ama Sözcü ve sosyal medya hesapları üzerinden sabah 06.00'da sınavın yapıldığı ve benim kazandığım şeklinde verildi. Ardından sınav öncesinde saat 12.21'de eksisozluk.com'da “18 kasım 2020 marmara üniv. atama ilginçliği” başlıklı gönderi sonrasında hakaret ve çarpık ithamlar saldırısı başladı. Ekşisözlük başlığındaki “atama” ifadesine dikkat çekiyorum.

Bu tutum nasıl bir önceden hazırlanmış ve planlı bir tezgahın kurulduğunu göstermektedir. Akademik hayatın ilk adımındaki bir gencin böyle tezgâhlarla engellenmeye çalışılması, onun üzerinden başka bir üniversitenin ve onun rektörü olan babamın saldırıya maruz bırakılması, işin çirkinliğini ve çarpık bir zihniyetin gayretkeşliğini yeterince göstermektedir.

Bu süreçte uğradığım mobing, yıldırma ve hakaretler karşısında hukûkî yollara başvuracağımı bildirir, durumu dürüst ve insaflı nazarlara sunarım.