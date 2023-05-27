Sözde şair Ataol Behramoğlu'ndan Erdoğan seçmenine alçak hakaretler

Arkadaşlarıyla Üsküdar Kuzguncuk'ta bulunan Asude Çay Evi'ne oturmak isteyen tesettürlü genç kadına ''Kalkın buradan, gidin! Hadi!" diyerek bağıran ve gözaltına alınan işletme sahibi Murat A.’nın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Genel soruşturma nöbetçi savcısının talimatıyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçundan işlem yapılmak üzere alınarak mevcutlu olarak savcılıkta hazır edilen Murat A. ifadesinde çarşaflı kadını dilenci zannettiğini söyleyerek, “Ben giyimi ile ilgili bir şey söylemedim” iddiasında bulundu.