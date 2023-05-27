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Sözde şair Ataol Behramoğlu'ndan Erdoğan seçmenine alçak hakaretler

CHP yandaşı sözde şair Ataol Behramoğlu, 28 Mayıs Cumhurbaşkanı seçimlerinde oy kullanacak olan seçmenlere alçak ifadelerde bulundu. Behramoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy veren seçmene, ''Köylü, çıkarcı, tutucu, yoksul ve bilinçsiz varoş'' dedi.

16:43 . 27/05/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Sözde şair ve CHP'nin kadrolu yandaşı Behramoğlu

Sözde şair ve CHP'nin kadrolu yandaşı Behramoğlu

28 Mayıs Cumhurbaşkanı seçimleri yaklaştıkça geride olmalarından kaynaklı gerginliğe kapılan muhalif kanada CHP yandaşı Ataol Behramoğlu da katıldı. Seçmenler hakkında kullandığı alçak ifadelerden dolayı sözde şair Behramoğlu, okuyucularının tepkilerine maruz kaldı.


Behramoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Aydınlanmanın ulaşamadığı köylü, çıkarcı-tutucu kasabalı, yoksul-bilinçsiz varoş, bugün işi tıkırında Euro sahibi yurt dışındaki Türk, piyon olarak kullanılan mülteci ve parayla TC yurttaşlığı alan zengin-gerici Arap oyları Erdoğan’a; aydınlanmış, bilinçli kent oyu Bize, Bakalım!'' ifadelerini kullandı.



Paylaşıma çok sayıda tepki geldi


Sözde şair Behramoğlu'nun Erdoğan seçmeniyle ilgili küstah paylaşımına kullanıcıların tepkilerini içeren çok sayıda yorum geldi.



#Ataol Behramoğlu
#yobaz
#seçmen
41 dakika önce
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