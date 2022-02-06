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POLİTİKA

Spor camiasından Erdoğan'a geçmiş olsun mesajları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın PCR testinin pozitif çıkmasının ardından spor camiasından geçmiş olsun mesajları geldi. İşte o mesajlardan bazıları...

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Spor camiasından Erdoğana geçmiş olsun mesajları
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle spor kulüpleri geçmiş olsun mesajları yayımladı.

BEŞİKTAŞ

GALATASARAY

FENERBAHÇE

TRABZONSPOR

KONYASPOR

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Spor camiasından Erdoğana geçmiş olsun mesajları

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