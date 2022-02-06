Spor camiasından Erdoğan'a geçmiş olsun mesajları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle spor kulüpleri geçmiş olsun mesajları yayımladı.
BEŞİKTAŞ
GALATASARAY
FENERBAHÇE
TRABZONSPOR
KONYASPOR
GÖZTEPE
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle spor kulüpleri geçmiş olsun mesajları yayımladı.
BEŞİKTAŞ
GALATASARAY
FENERBAHÇE
TRABZONSPOR
KONYASPOR
GÖZTEPE
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