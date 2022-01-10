Squid Game Sakarya: Sokakta gören vatandaş merakla izledi

Farkındalık oluşturmak adına dünyada milyonların izlediği Squid Game dizisindeki oyunu Sakarya’da oynatan et mangal restoran işletmecisi Enes Baytar, kazananlara hamburger dağıttı.

SQUİD GAME OYUNU OYNADI

Sakarya’nın en işlek caddelerinden olan Çark Caddesi’ne elinde Squid Game dizisinde yer alan kartlar ile çıkan Baytar, farklı bir etkinliğe imza attı. Vatandaşların meraklı gözleri arasında oynanan kart çevirme oyununa ilgi yoğun oldu. Oyunun kazananları, ücretsiz hamburger yeme şansı kazandı. Oyunu kaybedenler ise dizideki tokadın aksine teşekkür ile bölgeden ayrıldı.

İşletme sahibi Enes Baytar, oyun sonrasında yaklaşık 150 kişiye ücretsiz hamburger kartı verdiklerini dile getirdi. Vatandaşların oyunu oynayabilmek için adeta kuyruk oluşturduğu etkinlik hakkında bilgi veren Baytar, pandemi döneminde bir nebzede olsa insanların yüzünü güldürebilmek adına böyle bir organizasyon düzenlediklerini ifade etti. Baytar ayrıca, bu tür farkındalık projelerinin de devam edeceğini sözlerine ekledi.

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SAKARYA VERSİYONUNU YAPTIK



“Squid Game Sakarya versiyonunu yaptığımız için çok mutluyuz”



Enes Baytar, “Öncelikle dünyaca ünlü olan bir dizinin Squid Game Sakarya versiyonunu yaptığımız için çok mutluyuz. Şuanda trend olan bir dizi zaten biz de Sakarya’da farkındalık oluşturabilmek için böyle bir dizi-film çekelim dedik. Oradaki kart oyununun karşılığında para vardı, bizim kart oyunumuzda ise karşı tarafın kazanması durumunda hamburger kartı hediye ettim. Bu şekilde oyun tarzında eğlenceli bir etkinlik gerçekleştirdik” dedi.

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