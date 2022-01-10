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SAKARYA

Squid Game Sakarya: Sokakta gören vatandaş merakla izledi

Dünyada çapında 110 milyonu aşkın insanın izlediği Squid Game dizisini Sakarya sokaklarına taşıdı. Vatandaşların meraklı gözleri arasında oynanan oyunda restoran işletmecisi Enes Baytar, 150’ye yakın ücretsiz hamburger kartını kazananlara dağıttı.

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Haber Merkezi İHA
Squid Game Sakarya: Sokakta gören vatandaş merakla izledi
Sokakta gören vatandaş merakla izledi.

Farkındalık oluşturmak adına dünyada milyonların izlediği Squid Game dizisindeki oyunu Sakarya’da oynatan et mangal restoran işletmecisi Enes Baytar, kazananlara hamburger dağıttı.

SQUİD GAME OYUNU OYNADI

Sakarya’nın en işlek caddelerinden olan Çark Caddesi’ne elinde Squid Game dizisinde yer alan kartlar ile çıkan Baytar, farklı bir etkinliğe imza attı. Vatandaşların meraklı gözleri arasında oynanan kart çevirme oyununa ilgi yoğun oldu. Oyunun kazananları, ücretsiz hamburger yeme şansı kazandı. Oyunu kaybedenler ise dizideki tokadın aksine teşekkür ile bölgeden ayrıldı.

İşletme sahibi Enes Baytar, oyun sonrasında yaklaşık 150 kişiye ücretsiz hamburger kartı verdiklerini dile getirdi. Vatandaşların oyunu oynayabilmek için adeta kuyruk oluşturduğu etkinlik hakkında bilgi veren Baytar, pandemi döneminde bir nebzede olsa insanların yüzünü güldürebilmek adına böyle bir organizasyon düzenlediklerini ifade etti. Baytar ayrıca, bu tür farkındalık projelerinin de devam edeceğini sözlerine ekledi.


SAKARYA VERSİYONUNU YAPTIK


“Squid Game Sakarya versiyonunu yaptığımız için çok mutluyuz”


Enes Baytar, “Öncelikle dünyaca ünlü olan bir dizinin Squid Game Sakarya versiyonunu yaptığımız için çok mutluyuz. Şuanda trend olan bir dizi zaten biz de Sakarya’da farkındalık oluşturabilmek için böyle bir dizi-film çekelim dedik. Oradaki kart oyununun karşılığında para vardı, bizim kart oyunumuzda ise karşı tarafın kazanması durumunda hamburger kartı hediye ettim. Bu şekilde oyun tarzında eğlenceli bir etkinlik gerçekleştirdik” dedi.

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Bütün dünyayı kasıp kavuran Squid Game dizisi, doğduğu toprakların hemen yanında büyük bir trajediye yol açtı. Her şey, bir lise öğrencisinin Çin'e seyahat etmesiyle başladı.<br>
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Çin'i ziyaret eden bir Kuzey Koreli erkek öğrenci, ülkesine dönerken Netflix'in Güney Kore yapımı dizisi Squid Game'nin bir kopyasını USB bellekle yanında getirdi.<br>
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Öğrenci olan Kuzey Koreli, Çin sınırındaki North Hamgyong'da ünlü dizinin dijital kopyasını birçok kişiye sattı, Squid Game'i satın alanların arasında kendi arkadaşları da vardı.<br>
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Kuzey Kore'nin her şeyi izleyen gözetim servisinin gözünden Squid Game'in yayılması elbette kaçmadı, 109 Sangmu adlı gizli servis öğrenciyi geçen hafta yakaladı.<br>
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Radio Free Asia, diziyi Çin'den gizlice Kuzey Kore'ye getiren öğrencinin kurşuna dizilerek idam edileceğini bildiriyor. Söz konusu idam şekli, Squid Game'de de vardı.<br>
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Squid Game'in kopyalarından satın alanlardan biri ömür boyu hapse mahkum edilirken, izleyen altı Kuzey Koreli ise beş yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı.<br>
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Dünyanın en kapalı ülkesi Kuzey Kore'de, düşman kardeş Güney Kore ve Batılı ülkelerden getirilen bütün film, dizi, şarkı ve diğer ürünler yasak.<br>
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Pyongyang yönetimi, ünlü dizinin bir okuldaki sınıfta izlenmesi üzerine geçen hafta gizli servisin okullardaki tüm öğrencileri araması talimatı verdi.<br>
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TAKMA ADI BAŞINA İŞ AÇTI <br>'Squid Game' takma adını kullanan 32 yaşındaki bilgisayar oyuncusu Lydia Ellery, Netflix yapımı aynı adlı dizi nedeniyle iş kaybetmeye başladığını açıkladı. Ellery, işverenlerin diziyle oluşan bağ nedeniyle onunla çalışmaktan çekinmeye başladığını belirten oyuncu, on yıldan fazladır bu ismi kullandığını söylüyor.
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Dizinin hayranları tarafından çevrimiçi olarak taciz edilen ve BBC'ye \"Bu ad yüzünden dizinin hayranlarından nefret dolu mesajlar alıyorum ve iş kaybediyorum\" diyen Twitch yayıncısı, takma adını değiştirmeyi düşünüyor.<br>
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İngiltere'nin Bristol şehrinde yaşayan Ellery, çevrimiçi yayın yaptığı Twitch ve sosyal medya hesabı Instagram'da 11 yıldır Squid Game adını kullanıyor.<br>
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Twitter ismi ise SquidGaming. Twitch platformunda 42 bin 300 takipçisi bulunan bilgisayar oyuncusu aynı zamanda Yogscast isimli yedi milyondan fazla YouTube abonesi bulunan kolektifin de bir parçası.<br>
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Ellery, arkadaşlarının, adıyla olan bağlantı nedeniyle, kendisine \"squid\" dediğini ve sosyal medya platformlarında kullandığı isme öylesine, bir anda karar verdiğini belirtiyor.<br>
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Ancak isim şu anda farklı bir anlama geliyor. Çünkü bir grup insanın para için ucunda ölüm olan çocuk oyunları oynadığı Squid Game isimli Kore dizisi, gösterime girdikten sonraki ilk bir ayda tüm dünyada 142 milyon kişi tarafından izlendi. Dizi toplumsal düzeni ve insan davranışlarını sorgulatan hikayesiyle büyük sansasyon yarattı. Dolayısıyla Ellery'nin ismi de dikkat çekti. Ancak dizi kendi hesabı üzerinden değil Netflix hesabı üzerinden öne çıkarılıyordu.<br>
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\"Dizinin resmi bir Instagram hesabı olmadığı için, insanlar benim hesabımı o yapım zannederek etiketlemeye ve bana mesaj atmaya başladılar\" diyen oyuncu, kendisini strese sokan nefret mesajları aldığını ekliyor. \"İnsanlardan taciz mesajları almaya başladım. Dizinin büyük hayranı oldukları için bana öfkelilerdi… Dizinin elinden bu ismi aldığımı düşünüyorlardı. Instagram'da bildirimleri kapatmak zorunda kaldım.\"<br>
Title
Ellery'nin hesabı o kadar popüler oldu ki insanlar hesabının kitlenmesine sebep oldular ve şifresini defalarca yenilemek zorunda kaldı. \"İnsanlar benim hesabımı şikayet ediyorlardı ve pek çok kişi de hesabımı ele geçirme çalıştı. Hesabıma girmeye çalışan kişiler hakkında e-posta gelip duruyordu. Çok yorucuydu.\"<br>
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Oyuncunun ismi yalnızca kendisine rahatsızlık vermekle kalmadı, aynı zamanda on yıldan fazla süre önce kurmaya başladığı markaya da zarar veriyor ve yeni iş almasını engelliyordu. Ellery, çevrimiçi oyun yayını yapmanın yanı sıra reklam ve halkla ilişkiler işleri de yapıyordu. \"Arama motoru optimizasyonum (SEO) alt üst oldu. Eğer beni ve kurduğum şirketi internette ararsanız gördüğünüz tek şey diziyle ilgili içerikler. Daha önce çalıştığım şirketler bana iş vermiyor. Kısa bir süre önce bir iş teklifim bu nedenle reddedildi. Şirket, sebebin Squid Game yapımı olduğunu söyledi. Dizi oldukça şiddet içeriyor, bu nedenle olabilir.\"<br>
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Çin'den ünlü televizyon dizisinin dijital bir kopyasıyla Kuzey Kore'ye dönen öğrenci, sınıfta en yakın arkadaşlarıyla Squid Game'i izleyince kıyamet koptu. Kuzey Kore söz konusu öğrenciyi kurşuna dizecek, izleyenler ise ömür boyu veya beş yıl hapse mahkum edildi.


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