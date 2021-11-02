Gündem Squid Game ile milyonluk kripto vurgun Kullanıcı ne olduğunu anlamadı
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'Squid Game’ ile milyonluk kripto vurgun: Kullanıcı ne olduğunu anlamadı

Son günlerde ilgi odağı olan Netflix'in en çok izlenen dizilerinden Squid Game'den ilham alınarak ortaya çıkarılan Squid token, yatırımcılarına hayatının şokunu yaşattı. Piyasaya çıktıktan bir hafta sonra yüzde 110 bin değer kazanan SQUID’in değeri bir anda sıfırlandı, siteye erişim engellendi. Yatırımcılar tüm parasını kaybetti.

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Haber Merkezi İHA
Squid Game’ ile milyonluk kripto vurgun: Kullanıcı ne olduğunu anlamadı
Arşiv

Dizi ve film izleme platformunun rekor kıran dizisinden esinlenerek piyasaya sürülen Squid Game (SQUID) tokeni, Coinmarketcap’te (CMC) listelendikten sonra hızlı bir yükseliş kaydetti. 0.012 seviyelerinde kripto sektörüne adım atan token, 1 haftada yüzde 110 bin değer kazanarak yatırımcılarını sevindirdi.

  • Token, 29 Ekim itibariyle 2.2 milyar dolar işlem hacmine ulaşarak CMC’de en fazla değer kazananlar arasında yer aldı. Ancak bazı yatırımcılar, sosyal medyada tokenlerini satamadığını yazdı.

Bir anda buharlaştı


SQUID token dün öğle vakitlerinde 2 bin 856 dolardan işlem görüyordu. Beş dakika sonra, saatler 12:40’ı gösterdiğinde aniden 0.0007926 dolara indi. Geliştiricisinin belli olmadığı token, yüzde 99’luk bir düşüş yaşayarak yatırımcısını şoke etti. Token 0.005 dolara çakıldı ve tüm kazancını sildi.

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Kripto paradan kar vaadi ile 1 milyon TL'lik vurgun: Kredi çektim, arabalarımı sattım
FOTOĞRAF 7
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Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan O.G.A., iddiaya göre ilçede ağabeyinin arkadaşlarından kripto para piyasasından aylık yüzde 20 kar vaadi ile yaklaşık 1 milyon TL para topladı. Kişilere ilk ay yüzde 20 kar verip, bir daha görünmedi. Şahsın kendisine ait iki telefon hattının ise gelen aramalara kapalı olduğu, ancak mesaj uygulamalarında mesajların ulaştığı iddia edildi.
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Ayrıca şahsın Whatsapp konuşmalarında mağdurlara “Abi ben sana bir şey diyeyim mi? Biz senle grafik konuşuyoruz. Şu an anlatmama dahi gerek yok tam zamanı. Biz kaç gündür sana diyoruz. Aha geldi. Burada yakalanan yakalandı. Arabanı da bekletme derim\" sözleri dikkat çekti.
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Zanlının 500 bin TL değerinde mağdur ettiği Ali Can, Hacı Osman Kızıkoğlu, Yalçın Marangoz ve Hakan Toktay, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına giderek şikayetçi oldu. Yapılan inceleme sonucunda zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
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Kaçan kişiye adeta servetini kaptıran Hacı Osman Kızıkoğlu, “Para kazanmak için bitcoin alıp satmak istedik. Emekli bir polis arkadaşım bu işi kardeşinin iyi yaptığını belirterek bizi kardeşi ile tanıştırdı. Kardeşinin alt coinlerde iyi olduğunu belirtti. Ben parça parça ayda yüzde 20 kar vaadi ile para verdim. Bana ilk verdiğim paralarda yüzde 20 para ödedi. Ondan sonra ben kredi çektim, arabalarım vardı, onları sattım verdim. Emniyete giderek suç duyurusunda bulundum. Birkaç arkadaş da dilekçe verdi. 55 gün olmasına rağmen yakalanamadı. Emniyet güçlerimizden bir an önce yakalamasını ve mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz” dedi.
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Bu kişinin Türkiye’de olduğunu bildiklerini belirten Kızıkoğlu, \"Bu olaydan sonra eşimin ve çocuklarımın psikolojileri bozuldu. 28 yıllık eşim ayrılma kararı aldı. Mahkemede boşandık. Bu işin sonucunda yuvam da dağıldı. Parça parça 360 bin TL tutarında para verdim. Bankadan kredi çektim. Gözümüze bir perde indi, ne dediyse yaptık. Bizi mağdur eden kişiyi ihbar eden kim olursa olsun paramızı aldığımızda kendisine 10 bin TL ödül vereceğiz” diye konuştu.
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Yaşadığı durumu anlatan Ali Can ise, “Bizim bildiğimiz 5 kişiden 1 milyon TL topluyor. Ben 115 bin TL verdim. Mağdur olan başka arkadaşlarım da var. Bu kişinin rahat şekilde gezmesi ve dolaşmasını anlamıyorum. Bir an önce yakalanarak gerekli cezalarını çeksin” ifadelerini kullandı.
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Kripto paradan kar vaadi ile 1 milyon TL'lik vurgun: Kredi çektim, arabalarımı sattım
Antalya'da kripto paradan aylık yüzde 20 kar vaadi ile yaklaşık 1 milyon TL toplayan kişi ortadan kayboldu. Dolandırıcıya servetini kaptıran bir kişinin eşi ise açtığı davayla eşinden boşandı. Yaşananların ardından yuvasının yıkıldığını savunan adam, kaçan kişinin 2 ay geçmesine rağmen bulunamadığını ve yerini ihbar edene 10 bin TL ödül vereceklerini söyledi.
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