'Squid Game’ ile milyonluk kripto vurgun: Kullanıcı ne olduğunu anlamadı

Kaçan kişiye adeta servetini kaptıran Hacı Osman Kızıkoğlu, “Para kazanmak için bitcoin alıp satmak istedik. Emekli bir polis arkadaşım bu işi kardeşinin iyi yaptığını belirterek bizi kardeşi ile tanıştırdı. Kardeşinin alt coinlerde iyi olduğunu belirtti. Ben parça parça ayda yüzde 20 kar vaadi ile para verdim. Bana ilk verdiğim paralarda yüzde 20 para ödedi. Ondan sonra ben kredi çektim, arabalarım vardı, onları sattım verdim. Emniyete giderek suç duyurusunda bulundum. Birkaç arkadaş da dilekçe verdi. 55 gün olmasına rağmen yakalanamadı. Emniyet güçlerimizden bir an önce yakalamasını ve mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz” dedi.