Gündem Bir milyar liralık kripto para vurgunu Başsavcılık soruşturma başlattı
İSTANBUL

Bir milyar liralık kripto para vurgunu: Başsavcılık soruşturma başlattı

Thodex'in ardından kripto para dünyası bu sefer de bir milyar liralık vurgunla gündemde. Turgut V. isimli şüpheli, bin 500 kişiden topladığı yaklaşık bir milyar lira değerinde Doge coinle kayıplara karıştı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma yürütüyor. Mağdurlardan Ecem Ashyrova "12 milyon TL zararım var şu an. Yüzde yüz kazanacağımız vaat edilmişti ama elimizdeki avucumuzdaki gitti" dedi.

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Bir milyar liralık kripto para vurgunu: Başsavcılık soruşturma başlattı
Turgut V. (Görsel: TV100)

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer yaklaşık iki milyar dolarlık kripto parayla yurt dışına kaçması sonrası benzer bir olay daha gündemde.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI

TV 100'den Hilal Yıldırım'ın haberine göre, Turgut V. bin 500 kişiden topladığı yaklaşık 1 milyar TL değerinde Doge coinle ortalıktan kayboldu. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca vurgun iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı. Turgut V'nin yurt dışına çıkışı yasaklandı.

BİN 500 KİŞİ YATIRIM YAPTI

Habere göre, soruşturmanın bir numaralı şüphelisi Turgut V. birebir görüşmeler ve lüks mekanlarda tanıtımlar düzenleyerek yatırımcıları ikna etti. Yatırımcıları bir Telegram sayfasında toplayarak ellerindekilerini kendi sistemine aktarmalarını sağladı. Tam bin 500 kişi bu sisteme Doge coin'lerini yatırdı.

SİSTEMİ KAPATIP KAYBOLDU

Soruşturmada yer alan bilgilere göre, ilk üç aydan sonra piyasa değeri yaklaşık 1 milyar TL olan coinleri toplayan şüpheli sistemi erişime kapattı. Turgut V. de kayıplara karıştı. Dolandırıldıklarını anlayanlar savcılığa başvurdu. Turgut V. ve beraberindeki 11 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

MAĞDUR: 12 MİLYON TL ZARARIM VAR

Tv100’e açıklamalarda bulunan Ecem Ashyrova "4 milyon Doge coin yatırdım. 12 milyon TL zararım var. 40 günlük bir paketle yüzde yüz kazanacağımız vaat edilmişti ama elimizdeki avucumuzdaki gitti" ifadelerini kullandı.

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