Paris'te Squid Game kaosu: Birbirlerine girdiler

Dijital yayın platformu Netflix'in en çok izlenenler listesinde ilk sırada olan dizisi Squid Game'in adıyla Paris’te bir dükkan açıldı. Dükkanda satılan dizinin ürünleri için yüzlerce metre kuyruk oluştu ve ürünler için kavga çıktı.
UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU
Dijital yayın platformu Netflix'in en çok izlenenler listesinde ilk sırada olan dizisi Squid Game adından söz ettirmeye devam ediyor. Paris'te açılan Squid Game mağazasına ilgi büyük oldu. Sıraya giren 700'e yakın kişi Paris sokaklarında uzun bir kuyruk oluşturdu.
PARİS SOKAKLARINDA ARBEDE
Mağaza sırasında bekleyenler arasında çıkan kavga sonucu arbede yaşandı.
Henüz sadece birinci sezonu yayınlanan Squid Game, Netflix’in orijinal Güney Kore yapımı dizisi. Toplamda 9 bölümden oluşan dizi bir hayatta kalma mücadelesini ekrana taşıyor.