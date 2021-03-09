Gündem "Staj Seferbirliği" programına yoğun ilgi 55 binden fazla öğrenci başvurdu
EĞİTİM

"Staj Seferbirliği" programına yoğun ilgi: 55 binden fazla öğrenci başvurdu

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı koordinasyonunda bu yıl ikincisi düzenlenen, kamu kurumları ve özel sektörden gönüllü işverenlerin "Senin İçin Seferbiriz" teması altında birleştiği, üniversite öğrencilerine yönelik "Staj Seferbirliği" programına şu ana kadar 55 binden fazla kişi başvuru yaptı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, bu yıl ikincisi düzenlenen programa, üniversite öğrencilerinin yoğun ilgisi sürüyor.

Kamu kurumlarının tüm stajyer alımlarının yanı sıra özel sektörden gönüllü işverenlerin katıldığı programa, 22 Şubat'tan bugüne 55 binin üzerinde üniversite öğrencisi başvuru aşamalarının hepsini tamamlayarak katılım sağladı.

  • Ayrıca 385'i özel sektörden, 1658'i de kamu kurumlarından olmak üzere toplam 2 bin 43 işveren programa dahil oldu.

Staj programına yönelik taleplerin, başvuruların kapanacağı 22 Mart'a kadar her gün artarak devam etmesi bekleniyor.

50 bini aşkın öğrenciye staj imkanı
GÜNDEM
50 bini aşkın öğrenciye staj imkanı

Staj yapacağı kurumu kendi seçecek

Türkiye'nin bölgesel ve küresel liderlik yolunda attığı adımlar için büyük önem arz eden, gençlerin kariyer olanaklarına erişimi, liyakat esaslı, şeffaf ve izlenebilir "Staj Seferbirliği" programıyla destekleniyor.

Coğrafya veya üniversite farkı gözetmeksizin 81 ilde tüm üniversite ve bölümlerden öğrencilere fırsat eşitliği sağlayan program ve değerleme aşamalarıyla staj süreçlerinde önemli paradigma değişimlerine gidildi.

Programla, öğrencilerin staj arayan veya kurumlar tarafından seçilmeyi bekleyen bireyler olmaktan ziyade, staj yapacağı kurumu seçen yetenekler haline gelmesi sağlanıyor.

Ayrıca üniversite öğrencilerinin istihdamı için büyük önem arz eden stajın kapsamı, kamu ve özel sektörde yaygınlaştırılarak sadece teknik fakültelerde öğrenim gören veya belirli üniversitelerde okuyanlara tanınan bir fırsat olmaktan çıkarılarak, tüm fakülte ve yüksekokulları kapsayacak şekilde genişletildi.

Üniversitelerin akademisyen alımlarında "kişiye özel" ilan verilemeyecek
GÜNDEM
Üniversitelerin akademisyen alımlarında "kişiye özel" ilan verilemeyecek

Başvuru ve değerlendirme süreci

"Staj Seferbirliği" programına, ön lisans 2. sınıf, lisans 3. ve 4. sınıf olmak üzere not ortalaması 4 üzerinden 2 ve üzeri (diğer sistemlerde dengi) olan tüm öğrenciler başvurabilecek.

Aldıkları staj teklifleri doğrultusunda istedikleri kurumda veya kuruluşta, karşılıklı belirleyecekleri tarih aralığında sene sonuna kadar staj yapabilecek adayların sınıf durumlarının yıl içinde değişeceği öngörüldüğünden program, ön lisans 1. sınıf ve lisans 2. sınıf öğrencilerinin başvurusuna da açık olacak. Ancak bu öğrenciler için staj yapacağı tarihlerde bir üst sınıfa geçme şartı aranacak.

Başvuru değerlemeleri, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından sınırlı sınav performansını ölçen bir yöntem yerine, liseden lisans son sınıfa kadar sergilenen performans, yetkinlikleri artırmaya yönelik yapılan tüm çalışmalar ve elde edilen başarılar göz önünde bulundurularak, akademik, mesleki, sanatsal, sosyal ve sportif yeterlilikleri üzerinden yapılacak.

Başvuru sürecinde öğrenciler, ilk aşamada üç farklı yeterlilik alanındaki (akademik-mesleki, sanatsal-sosyal ve sportif) başarılarını içeren ve belgelendirme yapabilecekleri başvuru formunu dolduracak.

İkinci aşamada ise Kariyer Kapısı ile entegrasyonu sağlanan e-Devlet'e yönlendirilerek, kimlik, öğrenim (üniversite, bölüm, sınıf, aktif öğrencilik, genel not ortalaması ve benzeri) yabancı dil puanı, üniversite giriş sınav sonucu ve benzeri bilgilerini kontrol edip onayladıktan sonra başvurularını tamamlayacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Eğitim yılı 2 Temmuz'a kadar devam edecek
GÜNDEM
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Eğitim yılı 2 Temmuz'a kadar devam edecek

Fırsat eşitliği hedefleniyor

Programda fırsat eşitliğini hedefleyen yenilikçi bir yöntem izleniyor. Başvurularını "kariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden tamamlayan öğrencilerin, kamu ve özel sektörün erişimine açılacak stajyer havuzuna adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, e-posta gibi kişisel bilgileri gizlenerek aktarılacak.

Böylece stajyer havuzuna erişimi sağlanan işverenler, öğrencilere kimlik bilgilerini görmeden, yetkinlik temelli kriterleri üzerinden staj teklifi gönderebilecek.

Kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları, stajyer havuzunda bulunan adaylara, kişisel bilgilerini görmeden akademik, sosyal ve sportif başarılarından oluşan yetkinlik puanlarını baz alarak, liyakat esaslı ve şeffaf bir yöntemle staj teklifi sunacak, stajyer havuzundaki öğrencileri kurumlarına kazandırabilmek için yarışacak.

Staja başlayan öğrencilerin yasal hakları, Mesleki Eğitim Kanunu gereğince gözetilerek sigortaları üniversitelerince yapılacak, staj ücretleri ise ilgili kurumlar tarafından ödenecek.

  • Başvuru detayları
  • Staj programına kayıt yaptırmak isteyen üniversite öğrencileri, duyuruları Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve "Staj Seferbirliği" resmi Twitter, LinkedIn, İnstagram ve Facebook hesapları (@tccbiko ve @stjseferbirligi) adresinden takip edebilecek.
  • "Staj Seferbirliği" programı başvuruları ise "kariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden yapılabilecek.

MEB sosyal medyadaki paylaşımlara karşı uyardı: Sahte paylaşımlara aldırmayın
GÜNDEM
MEB sosyal medyadaki paylaşımlara karşı uyardı: Sahte paylaşımlara aldırmayın
Abone Ol Google News
İstanbulun en büyüğü

İstanbul'un en büyüğü

Günde 10 bin test yapılıyor.
Bursada ilginç gelenek

Bursa'da ilginç gelenek

​Kayanın etrafında üç tur atıp böcekleri yutuyorlar.
Kırmızı il Giresunda yeni koronavirüs önlemi: İş yerlerine HES koduyla girilecek

Diyanet: Kayıt hakları 2021 için devam etmektedir.

Apple'dan kritik güncelleme

Apple'dan kritik güncelleme

​Telefon ve bilgisayarlardaki güvenliği artırıyor.

'Dinlene dinlene dövdüler'

'Dinlene dinlene dövdüler'

16 yaşındaki gence 3 kuruş için 5 saat işkence.​

Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 11 kişi yakalandı: Biri kırmızı bültenle aranan terörist
Gündem

Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 11 kişi yakalandı: Biri kırmızı bültenle aranan terörist

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den yurda girmeye çalışan aralarında kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ mensubunun da olduğu 11 kişinin yakalandığını açıkladı.
'Dinlene dinlene dövdüler': İki yüz lira alacağı olan 16 yaşındaki gence 5 saat işkence
Hayat

'Dinlene dinlene dövdüler': İki yüz lira alacağı olan 16 yaşındaki gence 5 saat işkence

Afyonkarahisar’da çırak olarak çalıştığı balıkçı dükkânında 200 TL’lik yevmiye meselesi yüzünden patronları ile tartışan 16 yaşındaki genç, kapatıldığı dükkanda 5 saat boyunca işkence gördü. Sopa ve demir çubuklarla giysilerini soyduktan sonra feci şekilde darp edilen gencin vücudundaki yara izleri, Nazi kamplarındaki işkenceleri aratmadı.
Papa ile görüşen Aylan bebeğin babası: Tabloyu insanların o olayı hatırlaması için verdim
Dünya

Papa ile görüşen Aylan bebeğin babası: Tabloyu insanların o olayı hatırlaması için verdim

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, göçmen teknesinin batması sonucu annesi ve abisiyle hayatını kaybeden Suriye uyruklu Aylan Kurdi bebeğin babası Abdullah Kurdi, Erbil'de Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını anlattı. Oğlunun çektiği acıların hatırlanması için Papa'ya Aylan'ın çizili olduğu tablo verdiğini aktaran Kurdi, "İnsanlar o tabloya bakarak oğlumun çektiği acıları hatırlasın, diye verdim o tabloyu. Bütün dünya kapılarını hayır için açtı ama ne yazık ki unutuldu daha sonra. Ben bu tablo aracılığıyla insanların hatırlamasını istedim" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.