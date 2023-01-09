Stratejist Kaynak altılı masanın yönetim sistemini eleştirdi: Cumhurbaşkanını ayak işlerine bakan bir adam durumuna düşürecekler

Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik ile Stratejist İbrahim Ufuk Kaynak, YouTube'da yayınlanan Hafıza programında altılı masanın cumhurbaşkanı yönetim sistemini eleştirdi. Altılı masadan yapılan 'cumhurbaşkanıyla ortak yöneteceğiz' açıklamalarına karşılık Çelik, "Noter gibi birini arıyor" dedi. Kaynak ise, "Palyaçoluk gibi" yorumunu yaptı. Kaynak ayrıca Kılıçdaroğlu'na yönelik sert eleştirilerde bulundu.

'SEMBOLİK CUMHURBAŞKANI'

Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik, "Seçilmemiş altı kişi seçilmiş, halkın seçtiği bir Cumhurbaşkanı'nı yönetecek. O cumhurbaşkanı da ülkeyi yönetecek. O zaman burada sembolik bir cumhurbaşkanını seçecekler. Noter gibi bir şey arıyorlar. Sıfır nokta beş sıfır nokta iki oyu olan bir partinin genel başkanı gizli cumhurbaşkanı gibi bir şey olacak. Vekillik istiyorlar, milletvekilliği istiyorlar, kabinede yer almak istiyorlar, Bakanlar Kurulu'nda mutlaka olmak istiyorlar, bunun yanında da cumhurbaşkanı yardımcısı olmak istiyorlar. Yani hiçbir şeylerinden taviz vermiyorlar. Sadece siyasi, ideolojik tavizlerini bir masada toplanmışlar" dedi.

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'CHP'NİN İÇİNİ BOŞALTTI HDP OLDU'

Kaynak, altılı masanın cumhurbaşkanı adayı arayışlarına ilişkin, "Ayak işlerine bakan bir adam durumuna düşünecekler cumhurbaşkanını. Herkesin eliyle oynadığı bir tarafa iteklediği. Ya bak hakikaten diyorum ya o karar alma mekanizmasını yok etme. Bu eski koalisyon günlerinin on katı daha kötü" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu ile beraber CHP'nin bir dönüşüm yaşadığını belirten Kaynak, "Seçmenin bir grubunu hiç ikna etmesine bile gerek yok. Niye? Çünkü büyülenmiş gibi giden bir grup var. Yani o gruba ne yapsan bir şey fayda etmiyor. Çok ilginç. Hani gözlerini kapatmış, kulaklarını kesmiş. Dünyayla ilgilenmek istemiyor. Ülkenin geleceğiyle ilgilenmek istemiyor. Bir karşıtlık üzerine inşa etmiş hayatını. Şimdi o adama sen ne yaparsan yap anlatamıyorsun. Bunun içerisinde ya bu hale getirmesi bile aslında Kılıçdaroğlu'nun en büyük başarısı budur. Iki CHP'nin içini boşalttı HDP'ye oldu" dedi.

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'YURT DIŞINDA SİZİ NE DİYE MUHATTAP ALACAKLAR'

Kaynak, "Bir ülkeyi bu hale düşürebilme, bu şamatörlük gibi bir şey. Palyaçoluk oldu. Böyle bir iktidar siz şimdi yurt dışına gideceksiniz. Kimle muhatap olacaksınız? Hangi devletin başındaki adam size bir değer verecek? Ne olarak sizi düşünüp ve değer verecek. Bu adamların hepsini bu temsil ediyor diye mi değer verecek? Hangisi bu bu işi yapabilirler?" ifadelerini kullandı.

OYNAT 02:16 'Cumhurbaşkanını ayak işlerine bakan bir adam durumuna düşürecekler' Altılı masanın cumhurbaşkanı yönetim sistemi tartışılmaya devam ediyor. Stratejist İbrahim Ufuk Kaynak ile Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik, altılı masanın 'cumhurbaşkanını ortak yöneteceğiz' açıklamalarını eleştirdi. Çelik, 'Seçilmemiş altı kişi halkın seçtiği cumhurbaşkanını yönetecekler' yorumuna Kaynak, 'Hizmetkâr arıyorlar. Ayak işlerine bakan bir adam durumuna düşürecekler cumhurbaşkanını' dedi. Kaynak ayrıca Kılıçdaroğlu'na yönelik, 'CHP'nin içini boşalttı HDP oldu' yorumunu yaptı. BiP'te paylaş

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OYNAT 01:29 'Altılı masa HDP'nin eş başkanlık modelini mi uygulayacak?' Yeni Şafak'ın canlı yayın serisi Hafıza'nın 49. bölümünde Ersin Çelik ile İbrahim Ufuk Kaynak Altılı Masanın ülkeyi yönetme planını konuştu. Masadaki liderlerin adayları seçilirse ülkeyi “gizli cumhurbaşkanı modeli” ile yönetmek istediğini söyleyen Çelik'in yorumuna karşılık Kaynak, “HDP'de iki eş başkan var ancak bunlarda altı tane başkan var” dedi. BiP'te paylaş

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GÜNDEM Altılı masada kim hangi bakanlığı istiyor? Fatih Portakal 'kulis bilgi' diyerek anlattı