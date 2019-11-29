Su zammına AK Parti freni

İSKİ’nin su fiyatlarındaki artış talebi İBB meclisinde AK Parti ve MHP’li üyelerin karşı oylarıyla reddedildi. İstanbul’da su tarifelerinde, 2020 Mayıs ayına kadar eski tarife uygulanmaya devam edecek. İSKİ Genel Kurulu olarak toplanan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, İSKİ’nin 2020 bütçesini görüştü. İSKİ tarafından hazırlanan 7 milyar 776 milyon 456 bin TL’lik 2020 bütçesi oy birliğiyle kabul edildi. İSKİ’nin geçen yılki bütçesi 8 milyar 501 milyon 502 bin TL idi.

ESKİ TARİFE YÜRÜRLÜKTE KALDI

İSKİ bütçesinin oylanmasından sonra Meclis, İSKİ’nin 2020 yılında uygulayacağı su tarifeleriyle ilgili teklifi görüştü. Konut-1 Kademesi (0-10 metreküp) için metreküp su fiyatı 4,80 TL, Konut-2 Kademesi (11-20 metreküp) su fiyatı 7,20 TL, Konut-3 Kademesi (21 metreküpten fazla) 10,80 TL teklif edilmişti. CHP Grubu görüşme sırasında yeni bir teklif sunarak, Konut-1 tarifesine yapılmak istenen yüzde 20 zammı geri çekti. Diğer kademedeki konut su fiyatlarını ise 7,20 ve 12,60 TL olmasını teklif etti. Mecliste çoğunluğu elinde bulunduran AK Parti’nin karşı oylarıyla halen uygulanmakta olan su tarifesi yürürlükte kaldı.

Sözümüzün arkasındayız

AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, Meclis toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada İstanbullulara yaklaşık yüzde 80 oranına varan su zammı teklifi edildiğini, bu teklif karşısında bu zammı hiçbir kategoride ve kademede kabul etmeyerek gelen bütün zammı reddettiklerini söyledi. Göksu, “Biz İstanbullulara vermiş olduğumuz sözün arkasında olduğumuzu belirtiyoruz. Bunun onurunu yaşıyoruz. İstanbullular bilsinler ki biz bu mecliste hiçbir zaman için İstanbulluların faydasına olmayan bir karara geçit vermeyeceğiz” dedi.