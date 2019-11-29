Gündem Su zammına AK Parti freni
POLİTİKA

Su zammına AK Parti freni

İstanbul’da su fiyatlarına 2020 yılı için istenen zam oranları, İBB Meclisi’nde AK Parti’nin karşı oylarıyla reddedildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Göksu
İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Göksu

İSKİ’nin su fiyatlarındaki artış talebi İBB meclisinde AK Parti ve MHP’li üyelerin karşı oylarıyla reddedildi. İstanbul’da su tarifelerinde, 2020 Mayıs ayına kadar eski tarife uygulanmaya devam edecek. İSKİ Genel Kurulu olarak toplanan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, İSKİ’nin 2020 bütçesini görüştü. İSKİ tarafından hazırlanan 7 milyar 776 milyon 456 bin TL’lik 2020 bütçesi oy birliğiyle kabul edildi. İSKİ’nin geçen yılki bütçesi 8 milyar 501 milyon 502 bin TL idi.

ESKİ TARİFE YÜRÜRLÜKTE KALDI

İSKİ bütçesinin oylanmasından sonra Meclis, İSKİ’nin 2020 yılında uygulayacağı su tarifeleriyle ilgili teklifi görüştü. Konut-1 Kademesi (0-10 metreküp) için metreküp su fiyatı 4,80 TL, Konut-2 Kademesi (11-20 metreküp) su fiyatı 7,20 TL, Konut-3 Kademesi (21 metreküpten fazla) 10,80 TL teklif edilmişti. CHP Grubu görüşme sırasında yeni bir teklif sunarak, Konut-1 tarifesine yapılmak istenen yüzde 20 zammı geri çekti. Diğer kademedeki konut su fiyatlarını ise 7,20 ve 12,60 TL olmasını teklif etti. Mecliste çoğunluğu elinde bulunduran AK Parti’nin karşı oylarıyla halen uygulanmakta olan su tarifesi yürürlükte kaldı.

Sözümüzün arkasındayız

  • AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, Meclis toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada İstanbullulara yaklaşık yüzde 80 oranına varan su zammı teklifi edildiğini, bu teklif karşısında bu zammı hiçbir kategoride ve kademede kabul etmeyerek gelen bütün zammı reddettiklerini söyledi. Göksu, “Biz İstanbullulara vermiş olduğumuz sözün arkasında olduğumuzu belirtiyoruz. Bunun onurunu yaşıyoruz. İstanbullular bilsinler ki biz bu mecliste hiçbir zaman için İstanbulluların faydasına olmayan bir karara geçit vermeyeceğiz” dedi.

AK Parti ve MHP grubunun oylarıyla İstanbul’da öngörülen su zammı reddedildi
OYNAT 01:00
AK Parti ve MHP grubunun oylarıyla İstanbul’da öngörülen su zammı reddedildi
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin Kasım ayı devam meclisinde suya yüzde 20 zam yapılmasını öngören madde mecliste AK Parti ve MHP üyelerinin red oyu vermesi ile iptal edildi. Su zammını reddettiklerini belirten AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, 'Biz AK Parti grubu olarak bu zammı hiçbir kategori de ve kademe de kabul etmeyerek gelen bütün zammı reddettik. İstanbullulara hayırlı olsun.' dedi.
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