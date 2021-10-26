​Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi’nde ilk temel atıldı

Meram’ın en önemli yatırımlarından biri olan Sahipata Mahallesi Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi’nde ilk temel düzenlenen törenle atıldı. Törene Ak Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ak Parti Konya Milletvekilleri Ahmet Sorgun, Gülay Samancı, Orhan Erdem ve Selman Özboyacı, Meram Kaymakamı Ali Murat Kayhan, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Selçuklu Belediye Başkanı Vekili Faruk Ulular, Ak Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, Ak Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, MHP Meram İlçe Başkanı Mahmut Yaman, muhtarlar, kamu kurumlarının il müdürleri, meclis üyeleri, teşkilkat mensupları ve vatandaşlar katıldı.

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‘TÜRKİYE’NİN İKİNCİ BÜYÜK TESCİLLİ ADA TAŞIMA İŞİNİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ’

Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi tanıtım videosu ile başlayan temel atma töreninde sözlerine gönüller sultanı Yunus’un “Ol imaret eylemez, sen viran olmadıkça” sözleriyle başlayan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, insanın bir işin bir amacın uğruna kendini heba edecek derecede vermediği sürece tam anlamıyla başarılı olamayacağını vurgulayan bu sözlerin Sahip Ata Mahallesi Şükran Dönüşüm Projesi’nin bu günlere gelmesinde ortaya koydukları gayret, özveri, fedakârlık ve çabayı en güzel şekilde anlattığını kaydetti. 5 ayrı etaptan oluşan, maliyet ve mahiyet bakımından Meram’ın en önemli yatırımlarından biri olan bu projenin temeli atılan Tescilli Ada Etabı hakkında da bilgi veren Başkan Kavuş, “Halihazırda bulunan 3 adet tarihi yapının yanına 6 adet tarihi binanın ve eserin taşınacağı Tescilli Ada etabımız ise Hasankeyf’ten sonra Türkiye’nin ikinci büyük tescilli bina taşınma işi. Zabıta Karakolu’nda bulunan iki tarihi bina ve Hakimevinden sonra diğer alanlardan taşınacak ve aslına uygun olarak yeniden inşa edilecek bir birinden değerli 6 eserle birlikte toplamda 9 eser tek bir adada toplanacak ve burada tarih adeta küllerinden yeniden doğacak. Bu ecdat mirası yapıların hemen yanı başında, modern ama tarihi dokuları yeniden canlandırdığımız sosyal alanların yükselmesiyle bu tarihi alan, kültür ve turizm açısından Konya’nın yeni cazibe merkezi haline gelecek. Daha önce kullanılan fonksiyonları neyse Kafe, restoran ve otel gibi ticari ve sosyal alanlar olarak projelendirilen bu yapılar sayesinde akşam ve gündüz sürekli bir hareketliliğe kavuşacak” diye konuştu.

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Mustafa Kavuş

‘İĞNE İLE KUYU KAZDIK AZMİMİZİN SEMERESİNİ ALDIK’

Büyük bir titizlik ve profesyonellikle sürdürülen, Türkiye’ye örnek bu dönüşüm projesinin tamamlandığında Konya’ya yeni bir sosyal alan, turizme yeni bir lokasyon, tarihe yeni bir ruh, kültür hayatına yeni bir soluk ve ticarete yeni bir hareket ve bereket kazandırılacağını ifade eden Başkan Mustafa Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sadece bizim değil, Cumhurbaşkanı’mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın himaye ve destekleri, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ve ekibi ile Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay ve ekibi ve milletvekillerimiz de bu projeyi bu denli sahiplen-memiş ve çaba sarf etmemiş olsa bu aşamaya gelmemiz söz konusu bile olmazdı. Çünkü, bilenler bilir, bölgedeki çalışmalarımızda Müze Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimizle sahada adeta iğne ile kuyu kazdık. Ve her iğne darbesinde adeta yeni bir engel karşıladı bizi. Çıkan her tarihi eser bizleri bir taraftan sevindirirken diğer taraftan işlerimizin uzamasına neden oldu. Tarihe zarar vermemek adına çıplak eller ve küçük çapalarla kazılar yapıldı. Çalışmalarımızı büyük bir hassasiyetle ve tarihe azami saygı çerçevesinde yürüttük. Bu noktada Anıtlar Kurulu başkan ve üyelerine de bu süreçte verdikleri destek ve yönlendirmeleri için de ayrıca teşekkür borçluyum. Proje çerçevesinde inşaat alanını yarı yarıya düşürerek şehircilik adına eşine az rastlanır bir çalışma ortaya koyduk. Şükran kentsel dönüşümünün bu ilk temeli, bizim Meram’a, benim şehrim Konya’ya hayırlı olsun.”

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Sıradan bir kentsel dönüşümün ötesinde

AK Parti iktidarının yeniden inşa ve ihya çalışmaları yürüttüğünü söyleyen AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, “Şükran, Konya’nın belki de en önemli lokasyonlarından biridir. Konya’nın kalbinde hayati ve tarihi bir dönüşümün temel atmasını gerçekleştiriyoruz. Yarının Konya’sına çok büyük bir miras bırakıyoruz.

Selman Özboyacı

Şükran Projesi, şehrin merkezine yakışmayacak yoğunluğu azaltacak, şehrin dokusunu yeniden canlandıracak, insanına nefes aldıracak bir dönüşüm çalışması için ilk adımı hep birlikte atıyoruz. Bu adım sıradan bir kentsel dönüşüm çalışması değil, tarihi, kültürel ve sosyal bir adayı canlandırma çalışmasıdır. Her bir Konyalının misafirlerini gururla getirebileceği bir mekan olacak inşallah. Başkan Mustafa Kavuş ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

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Uğur İbrahim Altay

En büyük şükranımız hemşehrilerimize

Konya’nın da son yıllarda bu çerçevde çok önemli adımlar attığına vurgu yapan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Şimdi Şükran’da ilk temelimizi atıyoruz. Yoğunluğu düşürüyoruz, tarihi ortaya çıkarıyoruz. Tüm bunları yaparken de hem mülk sahiplerini hem de kiracıları mağdur etmemeye gayret gösteriyoruz. İşte bu tüm Türkiye’ye ve Dünya’ya örnek ‘Belediyecilikte Konya Modelidir’. Bunu kendi başımıza değil diğer belediyeler ve kurumlarla birlikte başarıyoruz. Bunun için hepsine teşekkür ediyorum. Ama en büyük teşekkürü Konyalı hemşehrilerime ediyorum. Çünkü biz ne zaman bir yola çıksak, hangi işin ucundan tutsak hemşehrilerimizi her zaman yanımızda bize sonsuz destek verirken buluyoruz. Bu proje de Konya’ya yakışır bir mekan olacak” şeklinde konuştu.

Şükran, 21. yüzyıldan geleceğe taşınacak

“İnsanlığın dünyayı nasıl tükettiğine hep birlite şahit oluyoruz” diyen Ak Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, “Kentlerimizi daha yaşanır bir hale getirmek için belediye başkanlarımız canla başla çalışıyor. Bir taraftan şehrin hizmet götürülmedik tek bir alanı kalmaması için çalışırlarken, diğer taraftan türbe önünden başlayıp Alaaddin Tepesi etrafıyla bütünleşen tarihi dokuyu yeniden canlandırıyorlar. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere tüm belediye başkanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Birlikte çalışıyorlar. Milletvekillerimiz, Genel Başkan Yardımcımız her süreci, Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan da Konya ile ilgili her projeyi yakından takip ediyor. 21. Yüzyıl’ın mirası olarak geleceğe taşınacak olan bu projeyi şehrimize kazandıran Başkan Mustafa Kavuş ve ekibine de teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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Değerlerimizle buluşturan bir proje

Böylesi önemli bir projeye katkı veren herkese şükranlarını sunduğunu ifade eden Meram Kaymakamı Ali Murat Kayhan, “Tüm insanlık büyük bir değer kaybı yaşıyor ve bundan ülkemiz de nasibini alıyor. Bu değer aşınmasına dur demek, nesilleri geçmişiyle yeniden buluşturmak dolayısıyla insanlığı bu kayıptan kurtarmak her birimizin görevi. Burada yürütülen çalışmada bunun için atılmış adımlardan biri. Bizi gerçek değerlerimizle buluşturmaya çalışan bu proje beni çok mutlu etti. Konya Anadolu’nun incisi, Meram Konya’nın en güzel ilçelerinden biri. Meram’a çok yakışan ve anlamlı bu projeyi Konya’ya bir an önce kazandırmak için büyük gayret sarfeden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’u tebrik ediyorum” dedi. bu proje beni çok mutlu etti” dedi.

GÜNDEM Kentsel dönüşüm için ilk kazma