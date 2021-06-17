Gündem Sulama kanalına düşen çocuk tesadüfen fark edildi Servis şoförü kurtardı
MERSİN

Sulama kanalına düşen çocuk tesadüfen fark edildi: Servis şoförü kurtardı

Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen 6 yaşındaki E.B.K., yoldan geçerken kendisini fark eden servis şoför V.G. tarafından kurtarıldı.

Haber Merkezi DHA
Sulama kanalına düşen çocuk tesadüfen fark edildi: Servis şoförü kurtardı
Servis şoförü, sulama kanalında sürüklenen çocuğun hayatını kurtardı.

Olay, gündüz saatlerinde ilçeye bağlı Yeni Mahalle'de meydana geldi. Aracıyla seyir halindeyken sulama kanalı içinde hareketsiz şekilde akıntıda sürüklenen bir çocuk gören servis şoförü V.G., aracını durdurup, suya atladı. Çocuğu sudan çıkartan V.G., durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

DHA

Olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, isminin E.B.K. olduğunu belirlediği 6 yaşındaki çocuğu ambulans ile Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavisi devam eden çocuğun durumunun iyi olduğu kaydedildi.

DHA

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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