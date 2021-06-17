Sulama kanalına düşen çocuk tesadüfen fark edildi: Servis şoförü kurtardı

Olay, gündüz saatlerinde ilçeye bağlı Yeni Mahalle'de meydana geldi. Aracıyla seyir halindeyken sulama kanalı içinde hareketsiz şekilde akıntıda sürüklenen bir çocuk gören servis şoförü V.G., aracını durdurup, suya atladı. Çocuğu sudan çıkartan V.G., durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

DHA

Olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, isminin E.B.K. olduğunu belirlediği 6 yaşındaki çocuğu ambulans ile Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavisi devam eden çocuğun durumunun iyi olduğu kaydedildi.

DHA

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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