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MUĞLA

Sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Muğla’nın Fethiye ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsünün cansız bedeni 3 saat süren operasyonun ardından çıkartıldı.

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Haber Merkezi İHA
Sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre; Mustafa Şimşek’in kullandığı 20 PL 592 plakalı otomobil, Bozyer Mahallesi’nde su kanalına düştü. Otomobilin düştüğünü görenlerin 112 Acil Çağrı merkezinden yardım istemesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

2 METRELİK SU KANALINA DÜŞTÜ


Yaklaşık 2 metrelik su dolu kanaldan sürücünün çıkarılamaması üzerine, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma timinden yardım istendi. Olay yerine gelen dalgıçların akıntının çok olmasında dolayı araçtaki Şimşek’e ulaşamaması üzerine barajdan kanala gelen kapaklar kapatıldı. Yaklaşık 3 saat süren operasyonun ardından Şimşek’in cesedi otomobilden çıkarılabilir. Şimşek’in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.


Otomobil ise vinç yardımıyla kanaldan çıkarıldı.

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