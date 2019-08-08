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DENİZLİ

Süleyman Soylu Denizli'deki depremin bilançosunu açıkladı

Denizli'de gerçekleşen 6 büyüklüğündeki deprem sonrası olay yerine giden ve incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "59'u ağır 390'ın üzerinde evde hasar var. Depremde yaralanan 78 kişi taburcu oldu, 3 vatandaşımızın tedavileri sürüyor" dedi.

Haber Merkezi AA
Süleyman Soylu Denizli'deki depremin bilançosunu açıkladı
Süleyman Soylu Denizli'deki depremin bilançosunu açıkladı

Bakan Soylu "Şu anda yaklaşık talep edilen 400'e yakın çadırın yüzde 80'i kuruldu ve hala kurulmaya devam ediliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanımızla biraz önce konuştum. Aynı zamanda genel müdürümüz de burada. Onlar hasar tespitlerine başladı. 330'u aşkın yapıdaki hasar tespitlerini değerlendirdiler. 52'sinde de ağır hasar buldular.

Çardak'ta da yaklaşık 60 evde veya yapıda bir tespitte bulundular. Orada da 7 ağır hasar buldular.

AA

Şu anda vatandaşlarımızdan 78'i taburcu oldu. 3 vatandaşımız ise hastanelerde." ifadesini kullandı.

Bakan Soylu bilançoyu açıkladı

Bakan Soylu bilançoyu açıkladı

Vatandaşlarımızdan 78'i taburcu oldu, 3'ünün tedavisi sürüyor.
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