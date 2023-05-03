Süleyman Soylu: PKK'nın yaptığı zafer işaretini yaptılar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da yaptığı konuşmada CHP'nin Van'da düzenlediği mitinge tepki gösterdi.

HDP bayrağı salladılar

"Bakınız dün Van'da bir miting oldu. Bu bay bay Kemal Van'da bir miting yaptı. Mitinge aynı zamanda Ekrem İmamoğlu da hanımıyla beraber katıldı. HDP bayrağı salladılar. PKK'nın yaptığı zafer işaretini yaptılar. Meydanda 11 bin kişi vardı. 10 bin kişi 'Selo'ya özgürlük.' diye bağırdı. HDP'lileri oraya topladılar. Kendi birtakım partililerini topladılar. Yetmedi 'Dişe diş, kana kan Öcalan.' diye orada slogan attılar. Şimdi, neyin ne olacağı, eğer bunlar iktidara gelirlerse Allah korusun ne yapacakları apaçık ortadadır."

Van mitinginde bir grubun "Tayyip Erdoğan gitsin." dediğini aktaran Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tayyip Erdoğan gitsin de kim gelsin? Gelecekler belli. Niye Tayyip Erdoğan'ı istemiyorlar? Çünkü Tayyip Erdoğan Türkiye'nin tam 100 yıllık altyapısını hazırladığı için. Niçin? Türkiye'yi bağımsız bir ülke haline getirdiği için. Şimdi de Amerikan Başkanı çıkmış diyor ki 'Biz 15 Temmuz'u başaramadık. Şimdi bunu seçimle başaracağız.' Tayyip Erdoğan gitsin diyenler, 15 Temmuz'u yapanları, FETÖ'cüleri tekrar Türkiye'nin başına getirmeye çalışıyorlar. Tayyip Erdoğan gitsin diyenler, Irak'ın kuzeyiyle Suriye'nin kuzeyinde bir terör devleti kurup, Hatay'ımızı, Gaziantep'imizi, Kilis'imizi, Şanlıurfa'mızı, Akçakale'mizi yeniden bombalayıp, Türkiye'yi terörün esiri haline getirmeye çalışıyorlar. Tayyip Erdoğan gitsin diyenler, Apo'yla Selo'ya 'tutsak' diyorlar, Apo'yla Selo'yu serbest bırakmak istiyorlar. 'Tayyip Erdoğan gitsin.' diyenler, bugüne kadar şehitlerimizin kanıyla sulanan bu ülkeyi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'sunun belediyelerini, yine aynı şekilde PKK'ya HDP'ye verip, dağlara 9 yaşındaki çocukları göndermek, PKK'ya belediyeler üzerinden para, lojistik göndermek istiyorlar."





Soylu, "Tayyip Erdoğan gitsin." diyenlerin aileyi dağıtmak, LGBT'yi Amerika ve Avrupa'nın tavsiyesiyle baskısıyla Türkiye'ye getirmek istediklerini belirterek, "Şuradaki billboardlarda, belediye duraklarındaki reklamlarda bay bay Kemal diyor ki 'Cinsel yönelimi Türkiye'de serbest bırakacağız. Herkes istediğini yapabilecek.' Bu o demektir." ifadelerini kullandı.







