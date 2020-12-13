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POLİTİKA

Süleyman Soylu'nun meclis konuşması: "Alçaklar! Bak, beni konuşturmayın"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tarihi meclis konuşması: Alçaklar! Beni konuşturmayın!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dün mecliste yaptığı konuşma tarihe geçti. Dağdaki terörist sayısının 320'nin altına indiğini söyleyen Soylu "Teröre çalışanlara göz yummuyoruz" dedi. Süleyman Soylu'nun meclis konuşması çok ses getirdi. Bakan Soylu konuşmasında "Beni kızdırmayın. PKK terör örgütü köye gitti, erkekleri evden çıkartıp kadınlara tecavüz etti... Alçaklar! Bak beni konuşturmayın" sözlerine yer verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün Türkiye Büüyk Millet Meclisi'nden tarihi bir konuşmaya imza attı.

BENİ KONUŞTURMAYIN!

Dağdaki terörist sayısının 320'nin altına indiğini söyleyen Soylu "Teröre çalışanlara göz yummuyoruz" dedi. Süleyman Soylu'nun meclis konuşmasında "Beni kızdırmayın. PKK terör örgütü köye gitti, erkekleri evden çıkartıp kadınlara tecavüz etti... Alçaklar! Bak beni konuşturmayın" ifadelerini kullandı.

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Bakan Soylu açıklamasında "Örgüte istihbarat sağlayan, belediye kepçesiyle çukur, barikat kazan, belediye aracıyla terörist cenazesi kaldıran, bombalı eylem yaptıran, teröristin adını cadde ve sokaklara veren, belediye binasında roketatar ve silah depolayan, arka odadaki Kandil'in müfettişinden talimat alan adamlara, elinde silah yok ve mağarada yaşamıyor diye göz yummuyoruz." şeklinde ifadelere yer verdi.

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