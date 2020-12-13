Süleyman Soylu'nun meclis konuşması: "Alçaklar! Bak, beni konuşturmayın" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tarihi meclis konuşması: Alçaklar! Beni konuşturmayın! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dün mecliste yaptığı konuşma tarihe geçti. Dağdaki terörist sayısının 320'nin altına indiğini söyleyen Soylu "Teröre çalışanlara göz yummuyoruz" dedi. Süleyman Soylu'nun meclis konuşması çok ses getirdi. Bakan Soylu konuşmasında "Beni kızdırmayın. PKK terör örgütü köye gitti, erkekleri evden çıkartıp kadınlara tecavüz etti... Alçaklar! Bak beni konuşturmayın" sözlerine yer verdi.

Haber Merkezi 13 Aralık 2020, 11:41 Son Güncelleme: 13 Aralık 2020, 11:46 Yeni Şafak