Gündem Sultanahmet ve Suruç bombalarını temin eden DEAŞlı terörist tutuklandı
POLİTİKA

Sultanahmet ve Suruç bombalarını temin eden DEAŞ'lı terörist tutuklandı

Sultanahmet ve Suruç saldırılarında kullanılan patlayıcıları temin eden ve 12 Ocak'ta Şanlıurfa'da yakalanan DEAŞ'lı terörist tutuklandı.

Haber Merkezi AA
12 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.
12 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.

Terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin tespiti ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 12 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve MİT Bölge Daire Başkanlığının çalışmasıyla yakalanan DEAŞ'lı terörist Azzo Halaf Süleyman El Aggal'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

  • Yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen zanlı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

10 kişi hayatını kaybetmişti

DEAŞ'ın Suruç ve Sultanahmet'teki terör saldırıları gibi birçok canlı bomba eyleminin planlayıcısı "Abu Bera" kod adlı Mahir El Aggal ile faaliyet gösterdiği tespit edilen Azzo Halaf Süleyman El Aggal, 12 Ocak'taki operasyonda gözaltına alınmıştı. Terörist Süleyman El Aggal'ın, Mahir El Aggal'ın planlayıcıları arasında olduğu 12 Ocak 2016'da 10 Alman vatandaşının hayatını kaybettiği ve 14'ü yabancı uyruklu 16 kişinin yaralandığı İstanbul Sultanahmet Meydanı'ndaki canlı bomba saldırısı ile 20 Temmuz 2015'te 33 kişinin öldüğü, 86 kişinin yaralandığı Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düzenlenen canlı bomba saldırısında kullanılan malzemeleri temin ettiği belirlenmişti.

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