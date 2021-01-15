Sultanahmet ve Suruç bombalarını temin eden DEAŞ'lı terörist tutuklandı

Mahir Ünal: Cumhurbaşkanımızla doktor ve eczacı MKYK üyelerimiz aşı oldu biz değil

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte MKYK üyelerinin de aşı olduğu yönündeki iddialara son noktayı koydu. Ünal 'MKYK'da 3 doktor, 2 eczacı arkadaşımız var. Onlar aşı oldular sağlıkçı oldukları için' ifadelerini kullandı.

