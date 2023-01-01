Sultanbeyli’de Aşık Veysel Kültür ve Sanat Evi açıldı

Sultanbeyli Belediyesi, ilçe sakinleri için Aşık Veysel Kültür ve Sanat Evi’ni hayata geçirdi. Sanat evi, gelenlerine bağlamadan gitara, kemandan piyanoya birçok kurs imkânı sunarken origami, tezhip ve ebru sanatı gibi alanları da bünyesinde barındırıyor. Ayrıca mesleki kariyer düşünen öğrencilere danışmanlık hizmetlerinin de verileceği kültür ve sanat evi; ağaçların gölgesine kurulu sosyal alanı ve çocuk parkıyla 7’den 70’e herkese kapısını açıyor.

“konservatuarı kazanan evlatlarımız var”

Açılış sırasında konuşan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "Sultanbeyli Belediyesi olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Daha öncesinde burası bataklık bir vaziyetteyken Aşık Veysel Parkı olarak kıymetli hemşerilerimize burayı kazandırmıştık. Şimdi ise Aşık Veysel Kültür ve Sanat Evi'ni yine buradaki kıymetli hemşerilerimize, ilçemize ve kültür dünyamıza armağan etmiş olduk. Cumhurbaşkanımız tarafından edilen 2023 Aşık Veysel ili olduğu için biz de kültür ve sanat evimize ünlü halk ozanımız Aşık Veysel'in adını vermiş olduk. Açılışımızı yaparak kıymetli evlatlarımıza, gençlerimize ve halkımıza armağan ettik. Biraz önce salonlarımızı dolaşırken bizim kursumuza katılıp da konservatuvarı kazanan evlatlarımızı görünce çalışmamız, gayretimiz daha da artarak devam edecek. Burada; kültür adamı, sanatçılar, edebiyatçılar, yazarlar, ressamlar çıkarmak için var gücümüzle gayret edeceğiz. Aşık Veysel Kültür ve Sanat Evimizin ilçemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” açıklaması yaptı.

“Daha açılmadan mezunlarını verdi”

Belediyede müzik eğitimi alıp Marmara Üniversitesinde müzik öğretmenliği bölümünü kazanan Melek Seher Aleyna Ata, “Aslında YKS sürecinde buraya geldim. Sadece bir koroya başlayayım, değişiklik olsun hem derslerime de yoğunlaşırım hem de farklılık olur diye başlamıştım. Sevgili Umut Meray hocam da benim bu konuda yetenekli olduğumu söyledi ve yönlendirdi. Bu şekilde devam ettim. Burada çok çeşitli kurslarımız var. Ben piyanoya, bağlamaya gittim. Gitar, ukuleli derken gerçekten kendimizi geliştirebileceğimiz bir sürü alan var. Aslında buranın açılış olmadan önce öğretmenlerimizin desteğiyle sınav sürecimizden bir süre öncesinde burada çalışmaya başlamıştık. Burası açılmadan önce ilk mezunlarını vermiş oldu. Bizler de çok mutluyuz” diye konuştu.

“Çocuklar bilime ve sanata yönlendirilmeli”

İstanbul Teknik Üniversitesi Müzik Teknolojileri Bölümünü ikincilikle kazanan Mahide Kadıoğlu ise duygularını şu şekilde ifade etti:

“Belediyenin kursuna 8 ay öncesinde katılmıştım. 6 senedir gitar çalıyorum. Bu sene de belediyenin konservatuar hazırlık kursunu açtığını öğrenince hemen kendimi kaydettim. Bu bir sene hazırlandık ve başarıyla sonuçlandı bu dönem. Bence bu tür sanat evleri kesinlikle yaygınlaştırılmalı. Çünkü günümüzde çocuklar hiçbir hobi bulamıyorlar. Yapacak hiçbir şey bulamıyorlar. Kendini daha fazla gereksiz uğraşlara yönlendiriyorlar ve bu onların kendi gelişim süreci için iyi olmuyor. Çocuklar sanata, bilime daha fazla yönlendirilmeli.”



