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Sultanbeyli'de market sahiplerinin fiyat tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 2 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Sultanbeyli'de, iddiaya göre iki market sahibi arasında fiyat meselesi nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Market sahibi Engin B. yanında bulunan silahla, diğer market sahibi Aytaç Ağbaba ve yanındaki kızı Berivan Ağbaba'ya ateş açtı. Saldırıda Aytaç Ağbaba olay yerinde, kızı Berivan Ağbaba ise hastanede hayatını kaybetti.

08:46 - 10/09/2024 Salı
Güncelleme: 08:46 - 10/09/2024 Salı
DHA
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.

Sultanbeyli'deki olay, akşam saatlerinde Hasanpaşa Mahallesi, Gürbüz Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, market işleten Engin B., aynı caddede başka bir marketi işleten Aytaç Ağbaba'nın düşük fiyata ürün sattığını öne sürerek tartışmaya başladı. Tartışma üzerine Engin B. yanında bulunan silahla Aytaç Ağbaba'ya ateş etti. Bu sırada Aytaç Ağbaba ve yanındaki kızı Berivan Ağbaba ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, vücuduna 7 kurşun isabet eden Aytaç Ağbaba'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralanan kızı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Berivan Ağbaba hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Saldırıyı gerçekleştiren Engin B. ise polisin çalışmasıyla kısa sürede yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#İstanbul
#Sultanbeyli
#Aytaç Ağbaba
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