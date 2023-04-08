|
Reklam
Reklam
Gündem

Sultanbeylili vatandaşlardan Togg otomobiline yoğun ilgi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Sultanbeyli Dijital Dönüşüm ve Yetkinlik Geliştirme Merkezi açılışına Togg otomobili ile geldi.

Haber Merkezi
17:30 . 8/04/2023 Cumartesi
Diğer
Sultanbeylili vatandaşlardan Togg otomobiline yoğun ilgi

Sultanbeylili vatandaşlardan Togg otomobiline yoğun ilgi

ultanbeylili vatandaşlar ise Togg otomobiline yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar Togg otomobil ile selfi çekilmek için adeta yarışırken kimisi de yere eğilip otomobilin altını inceledi. Otomobil dron ile de görüntülendi.

Sultanbeylili vatandaşlardan Togg otomobiline yoğun ilgi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Sultanbeyli Dijital Dönüşüm ve Yetkinlik Geliştirme Merkezi açılışına Togg otomobili ile geldi. Sultanbeylili vatandaşlar ise Togg otomobiline yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar Togg otomobil ile selfi çekilmek için adeta yarışırken kimisi de yere eğilip otomobilin altını inceledi. Otomobil dron ile de görüntülendi.


Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bugün Sultanbeyli'de düzenlenen Sultanbeyli Dijital Dönüşüm ve Yetkinlik Geliştirme Merkezi açılışına katıldı. Bakan Varank, açılış programı öncesinde Sultanbeyli Belediye Başkanlığı binası önüne Türkiye'nin yerli otomobili Togg ile geldi. 0015 plakalı ve kırmızı renkli Togg otomobiline Sultanbeylili vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar, Sultanbeyli Belediye Başkanlığı binası önünde bulunan Togg otomobili ile selfi çekilmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Kimisi ise yere eğilerek otomobilin altını inceledi. Yoğun ilgi gören Togg otomobili dron ile görüntülendi.



#sultanbeyli
#varank
#togg
22 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.