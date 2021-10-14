Gündem Sultangazili gençlere Boğaz turu sürprizi
İSTANBUL

Sultangazili gençlere Boğaz turu sürprizi

Sultangazi Belediyesi’nin daha önce kadınlara yönelik olarak düzenlediği Boğaz turunun konukları bu kez gençler oldu. İstanbul Boğazı’nın güzellikleriyle buluşan ve oldukça keyifli vakit geçiren gençlerin neşesi yüzlerine yansıdı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Sultangazili gençlere Boğaz turu sürprizi ​
Simit ve çay eşliğinde gerçekleşen gezi sırasında gençler Boğaz’ın tadını çıkardı.

Simit ve çay eşliğinde gerçekleşen gezi sırasında gençler Boğaz’ın tadını çıkardı. Sultangazi’den kalkan servis otobüsleriyle Beşiktaş İskelesi’ne bırakılan gençler daha sonra Boğaz turunun yapılacağı 3 katlı vapura binerek İstanbul’un güzelliklerini seyretmeye başladı.

Yeşille mavinin buluştuğu Boğaz turuna Osmanlı tarihinden izler taşıyan hepsi birbirinden güzel Dolmabahçe, Çırağan ve Beylerbeyi sarayları ile Kız Kulesi eşlik ederken, tarihi önemi büyük Mihrimah Sultan ve Ortaköy Camii gibi yapılar da ilgi çekti.

Sultangazili hanımlar Boğaz turunu çok sevdi
GÜNDEM
Sultangazili hanımlar Boğaz turunu çok sevdi

Kültür hayatımızda önemli izler bırakan pek çok edebiyatçı ve sanatçının yaşadığı birbirinden güzel yalılar ve kasırlardan oluşan manzaranın tadını çıkaran gençlerin etkinlikten memnun olduğu gözlendi. Boğaz turu boyunca alanında uzman bir rehberin anlatımıyla gençler, detaylı bilgi sahibi olma fırsatını buldu.

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