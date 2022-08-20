Cumhurbaşkanı Erdoğan üzüm alım fiyatını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Ülkemize yılda 500 milyon dolarlık ihracat geliri kazandıran 9 numara Sultani çekirdeksiz üzümünü TMO bu yıl 27 liradan alacak" dedi.
Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
"Buraya gelmeden önce üzüm bağını ziyaret ettim. Bölgemizin en önemli gelir kaynaklarından olan Sultani çekirdeksiz üzümün alım fiyatını paylaşmak istiyorum. Alım fiyatlarını hasat döneminin başında ilan etmemizin sebebi, üreticinin emeğinin hakkını almasını sağlamak.
- Ülkemize yılda 500 milyon dolarlık ihracat geliri kazandıran 9 numara Sultani çekirdeksiz üzümünü TMO bu yıl 27 liradan alacak. 2 gün içerisinde üzümlerimizi toplayıp, kurutup, yola koyulalım ve ihracatımızı da buna göre yapalım."