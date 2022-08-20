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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan üzüm alım fiyatını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Manisa'da toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Burada üzüm alım fiyatını açıklayan Erdoğan "9 numaralı sultani kuru üzüm TMO alım fiyatını 27 lira olarak belirledik" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sultani Üzüm Alım Fiyatı Ne Kadar? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan üzüm alım fiyatını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Ülkemize yılda 500 milyon dolarlık ihracat geliri kazandıran 9 numara Sultani çekirdeksiz üzümünü TMO bu yıl 27 liradan alacak" dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Buraya gelmeden önce üzüm bağını ziyaret ettim. Bölgemizin en önemli gelir kaynaklarından olan Sultani çekirdeksiz üzümün alım fiyatını paylaşmak istiyorum. Alım fiyatlarını hasat döneminin başında ilan etmemizin sebebi, üreticinin emeğinin hakkını almasını sağlamak.

  • Ülkemize yılda 500 milyon dolarlık ihracat geliri kazandıran 9 numara Sultani çekirdeksiz üzümünü TMO bu yıl 27 liradan alacak. 2 gün içerisinde üzümlerimizi toplayıp, kurutup, yola koyulalım ve ihracatımızı da buna göre yapalım."

Cumhurbaşkanı Manisa'da
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Manisa'da
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